Još jedna država obustavlja izvoz oružja u Izrael: "Ne znam kako misle ostvariti vojne ciljeve"

Njemačka je u petak najavila prestanak isporuke oružja Izraelu koje bi moglo biti upotrijebljeno u Pojasu Gaze.

"Prošle noći donesena odluka o još snažnijem vojnom angažmanu izraelske vojske u Pojasu Gaze doprinosi tome da njemačka vlada sve manje može vidjeti kako Izrael namjerava ostvariti te ciljeve. Pod tim okolnostima njemačka će vlada do daljnjega zaustaviti izdavanje dozvola za izvoz vojne opreme koja bi mogla biti upotrijebljena u Pojasu Gaze", priopćio je njemački kancelar Friedrich Merz.

U priopćenju se naglašava da je njemačka vlada "duboko zabrinuta" patnjom civilnog stanovništva u Pojasu Gaze.

"Planiranom ofenzivom izraelska vlada je još odgovornija za opskrbu civilnog stanovništva. Izraelska vlada mora omogućiti pristup za civile humanitarnoj pomoći Ujedinjenih naroda i ostalih nedržavnih organizacija", nastavlja njemački kancelar.

Njemačka vlada od Izraela isto tako traži da se suzdrži od svih daljnjih koraka koji bi vodili prema aneksiji Zapadne Obale.

Friedrich Merz Foto: Afp

Kancelar naglašava da Izrael "ima puno pravo obraniti se od Hamasa".

"Razoružanje Hamasa je neizbježno. Hamas u budućnosti ne smije igrati nikakvu ulogu u Pojasu Gaze", poručuje kancelar Merz (Kršćansko-demokratska unija CDU).

Njemački kancelar zadnjih je tjedana pojačao kritiku Izraela zbog postupaka u Pojasu Gaze te u nekoliko navrata zahtijevao od Jeruzalema da poduzme korake koji bi vodili poboljšanju humanitarne situacije u Pojasu Gaze.

Do sada je njemačka vlada odbijala ograničiti izvoz oružja u Izrael.

Od terorističkih napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. Njemačka je odobrila izvoz oružja i vojne opreme u Izrael u vrijednosti od gotovo pola milijarde eura.

Koalicijski partner demokršćana, Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) je pozdravila Merzovu odluku o suspendiranju izvoza oružja.

"Država Izrael i dalje uživa našu solidarnost ali ono što je pogrešno se mora tako i nazvati", rekao je vicekancelar i predsjednik SPD-a Lars Klingbeil.