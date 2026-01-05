"Transkripti su se čuvali u posebnoj mapi, a onda uništavali": Američki predsjednik bio je meta špijuna europske zemlje

Njemačka savezna obavještajna služba (BND) godinama je prisluškivala tadašnjega američkog predsjednika Baracka Obamu.

Prema istraživanju njemačkih novina Die Zeit, njemačka vanjska obavještajna agencija presrela je telefonske pozive američkog političara dok je bio u zrakoplovu Air Force One. Ured kancelara konačno je prekinuo nadzor predsjedničkog aviona 2014. godine.

Operacija je posebno politički osjetljiva jer je kancelarka Angela Merkel 2013. kritizirala američku Nacionalnu sigurnosnu agenciju nakon što je otkriveno da je agencija godinama prisluškivala Merkelin mobitel. Kancelarka je tada rekla: "Špijuniranje među prijateljima je neprihvatljivo."

Angela Merkel i Barack Obama Foto: AP Photo/Carolyn Kaster

Kako otkrivaju insajderi, BND je uspio presresti razgovore američkog predsjednika zbog pogreški u šifriranju komunikacija. Tehničari u zrakoplovu američke vlade koristili su desetak frekvencija za Obamine telefonske pozive, a frekvencije je znao BND. Prema tvrdnjama insajdera, njemačka obavještajna služba redovito je, ali ne i kontinuirano, pratila pozive.

BND je bio svjestan osjetljive prirode operacije jer njemačka vlada nije službeno odredila SAD kao zemlju koju BND treba pratiti.

Transkripti Obaminih komunikacija stoga su se čuvali u posebnoj mapi i samo u jednom primjerku. Pristup je imao bali, odabrani krug na vrhu obavještajne službe, uključujući predsjednika BND-a, potpredsjednike i odgovornog šefa odjela. Nakon čitanja transkripti su trebali biti uništeni. Nakon toga nalazi su uključeni u opće procjene stava SAD-a, koje su također poslane Uredu kancelara.

Godine 2014. Süddeutsche Zeitung izvijestio je da je tadašnja američka državna tajnica Hillary Clinton prisluškivana. Tadašnji šef Ureda saveznog kancelara, Peter Altmaier, potom je naredio da se ta praksa prekine – međutim, nesvjestan da je i sam američki predsjednik postao meta BND-a. Od tada je BND prestao pratiti američke predsjedničke zrakoplove. Operacija protiv Obame trajala je nekoliko godina. Ostaje nejasno kada je započela i je li njegov prethodnik, George W. Bush, također bio meta.

Kancelarka navodno nije bila obaviještena o špijuniranju Obame.

Kako napominje Die Zeit, to istraživanje otkriveno je u knjizi Holgera Starka "Odrasla zemlja. Njemačka bez Amerike – povijesna prilika".