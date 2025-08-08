Splićani najavili prosvjed zbog azbesta: "Svi peru ruke, ali nije mogao biti tu bez institucija"

Građanska inicijativa Zdravi grad, nezadovoljna reakcijom nadležnih ministarstava i Državnog inspektorata, za ponedjeljak navečer najavila je miran prosvjed zbog broda s kojeg će se uklanjati azbestne ploče u splitskom škveru.

Tvrde kako nije mogao uploviti u hrvatske vode bez dogovora između institucija Hrvatske i Italije odakle je brod tegljen. Oporba poziva gradonačelnika Tomislava Šutu i saborske zastupnike da ruke u Saboru uvjetuju odlaskom broda iz Splita.

Problemi s azbestom - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Problemi s azbestom - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"U medijima naš premijer i ostali spominju kako nitko ništa ne zna, nitko ne zna kako je taj brod tu došao, nitko ne zna tko je njemu dao dozvolu, svi peru ruke, ali bez institucija taj brod ovdje nije mogao biti", komentirala je Danijela Weber iz Građanske inicijative.

Bojan Ivošević Foto: DNEVNIK.hr

"Nije mi to jasno kako je sve jasno, a na kraju nije jasno. Mišljenja me ne zanimaju, politički komentari me ne zanimaju. Zanimaju me konkretni potezi ministra Butkovića, premijera, koji je njemu nadređen, Andrije Mikulića kao čelnika državnog inspektorata", rekao je gradski vijećnik Bojan Ivošević.