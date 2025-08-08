Velika eskalacija: Izrael kreće u potpunu okupaciju Gaze

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da Izrael namjerava preuzeti vojnu kontrolu nad cijelim pojasom Gaze, unatoč sve intenzivnijim kritikama u zemlji i inozemstvu zbog razornog rata u toj palestinskoj enklavi koji će uskoro napuniti dvije godine.

"To nam je namjera", odgovorio je Netanyahu u intervjuu za Fox News upitan hoće li Izrael preuzeti cijelo područje te obalne enklave. "Ne želimo je zadržati. Želimo imati sigurnosni perimetar. Ne želimo njome upravljati. Ne želimo tamo biti kao upravno tijelo."

Rekao je da Izrael želi predati teritorij arapskim snagama koje bi njime upravljale. Nije naveo detalje ni koje bi arapske zemlje mogle biti uključene.

Netanyahu je te komentare za Fox News dao neposredno prije sastanka sigurnosnog kabineta o planovima vojnog preuzimanja kontrole nad još teritorija u Gazi.

Speaking earlier today during an interview with Fox News, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that Israel intends to take control of all of the Gaza Strip, in order to ensure Israeli security, remove Hamas, and liberate the people of Gaza. pic.twitter.com/ZZBHtgNKpR — OSINTdefender (@sentdefender) August 7, 2025

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan za zauzimanje Gaze, u sklopu šire strategije poraza Hamasa. Pritom je odbijen alternativni prijedlog koji je navodno iznio načelnik Glavnog stožera izraelske vojske, general-pukovnik Eyal Zamir.

The Guardian piše kako je Zamir rekao da bi okupacija Gaze gurnula Izrael u "crnu rupu", produljila pobunu, humanitarnu odgovornost i povećala rizik za preživjele taoce.

Ured premijera Netanyahua objavio je da se Izraelske obrambene snage pripremaju za operaciju zauzimanja Gaze, uz paralelnu dostavu humanitarne pomoći civilnom stanovništvu izvan borbenih zona.

Sličnu poruku uputio je izraelski oporbeni vođa Yair Lapid koji je osudio odluku sigurnosnog kabineta i rekao da su krajnje desničarski ministri Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich uvukli Netanyahua u nešto što je Hamasa upravo i želio.

Lapid je također rekao da će odluka dovesti do smrti još više talaca i mnogih vojnika, kao i do "političkog kolapsa".

Izrael je već imao potpunu kontrolu nad Gazom

Potpuna kontrola nad teritorijem poništila bi odluku Izraela iz 2005. kojom je povukao svoje građane i vojnike iz Gaze, a zadržala kontrolu nad njezinim granicama, zračnim prostorom i komunalnim uslugama. Desničarske stranke krive tu odluku za pobjedu militantne palestinske skupine Hamasa na izborima 2006. godine.

Hamas je u izjavi nazvao Netanyahuove komentare "besramnim udarom" na pregovarački proces.

"Netanyahuovi planovi za proširenje agresije brišu svaku sumnju u plan da se riješi svojih zarobljenika i žrtvuje ih", navodi se u izjavi.

Arapske zemlje "podržale bi samo ono o čemu se Palestinci dogovore i odluče", rekao je jordanski službeni izvor za Reuters, dodajući da bi se sigurnošću u Gazi trebalo baviti putem "legitimnih palestinskih institucija".

Dužnosnik Hamasa Osama Hamdan rekao je za Al Jazeeru da će skupina svaku silu formiranu za upravljanje Gazom tretirati kao "okupacijsku" silu povezanu s Izraelom.

UN je izvješća o mogućem proširenju izraelskih vojnih operacija u Gazi nazvao "duboko alarmantnima" ako se ispostave istinitima.

Ispred ureda premijera u Jeruzalemu u četvrtak navečer stotine ljudi prosvjedovale su protiv širenja rata, zahtijevajući trenutni prekid vojne kampanje u zamjenu za oslobađanje svih talaca.