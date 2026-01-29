Nije samo flota iz sjene sporna, otkriven novi način kojim Rusija zaobilazi sankcije: Imaju dobro uhodan sustav u srcu Europe

Rusija koristi logističku operaciju u Berlinu kako bi zaobišla sankcije EU-a, preusmjeravajući zabranjenu robu prema Moskvi putem poštanskog sustava koji iskorištava slabije kontrole međunarodnih pošiljaka, pokazala je istraga njemačkih medija.

Testne pošiljke opremljene GPS odašiljačima, koje su sadržavale robu obuhvaćenu sankcijama, neometano su prošle kroz logističku halu u blizini zračne luke Berlin Brandenburg, prije nego što su preko Poljske i Bjelorusije poslane u Moskvu, navodi se u istrazi.

Operacija navodno koristi otpremne naljepnice državne poštanske službe Uzbekistana, iako njemačka Savezna mrežna agencija toj poštanskoj službi ne dopušta djelovanje u Njemačkoj.

Međunarodne poštanske pošiljke podliježu blažim kontrolama od redovitog izvoza robe jer se poštanski promet obrađuje brzo i u velikim količinama, prema pojednostavljenim carinskim i izvoznim postupcima.

Sustav navodno vodi bivši direktor RusPost GmbH-a, njemačke podružnice ruske državne pošte Počta Rossii, koji je identificiran kao Dimitrij V. Carinske vlasti pretražile su urede tvrtke u Berlinu u kolovozu 2024. zbog sumnje na kršenje gospodarskih sankcija protiv Rusije, no kasnija istraga nije polučila rezultate.

Ukrajinski izaslanik za politiku sankcija Vladislav Vlasiuk, izjavio je za Euronews da ga ta otkrića ne iznenađuju.

"Nitko ne čini dovoljno, ako pogledate broj slučajeva", rekao je Vlasiuk na pitanje čini li Njemačka dovoljno kako bi spriječila takve rupe u sustavu.

Dodao je da Ukrajina redovito prikuplja informacije o takvim praksama i dijeli ih s međunarodnim partnerima te da su joj dobro poznati sustavi osmišljeni za zaobilaženje zapadnih sankcija.

Vlasiuk trenutačno obilazi nekoliko europskih zemalja, uključujući Nizozemsku i Belgiju, kako bi se zauzeo za strožu provedbu sankcija.

Flota iz sjene

Na konferenciji za novinare u ukrajinskom veleposlanstvu u srijedu iznio je tri prioriteta - strožu provedbu financijskih sankcija, sprječavanje da zapadne komponente dospiju u Rusiju te odlučnije djelovanje protiv ruske flote iz sjene.

Ruska flota iz sjene u središtu je rasprava o zaobilaženju sankcija. Rusija redovito izbjegava međunarodne sankcije na naftu i robu koristeći stare i često nedostatno osigurane tankere, koji su često registrirani pod promjenjivim zastavama pogodnosti ili s nejasnim statusom zastave.

Iako je EU sankcionirao više od 600 brodova, oko 70 posto njih i dalje je aktivno i nastavlja prevoziti naftu za Rusiju, rekao je Vlasiuk. Dodao je da bi Unija trebala razmotriti i fizičke mjere protiv tih tankera.