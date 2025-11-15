Obavijesti Foto Video Pretražite
na staklenim nogama

Flota u sjeni izmiče kontroli, sankcije u rasulu: Je li svijet ostao bez opcija za Rusiju?

Piše M. T., 15. studenoga 2025. @ 11:08 komentari
Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Afp
Je li svijet ostao bez opcija kada je Rusija u pitanju i što se to događa s američkim sankcijama? Analitičari iznose zaključke u čemu je zapravo problem.
