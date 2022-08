Zdravstveni dužnosnici u New Yorku pozvali su sve koji to još nisu učinili, da se cijepe protiv dječje paralize, nakon što je u kanalizaciji identificiran taj virus.

"Nalazi otpadnih voda pokazuju da se virus lokalno širi", objavio je Odjel za zdravstvo Grada New Yorka u petak.

U priopćenju se dodaje da dječja paraliza može dovesti do paralize i smrti. Odjel za zdravstvo NYC-a pozvao je one koji žive u gradu da se sada cijepe protiv virusa ako već nisu učinili.

"Budući da dječja paraliza kruži našim zajednicama, jednostavno nema ničeg bitnijeg od cijepljenja naše djece kako bismo ih zaštitili od ovog virusa, a ako ste necijepljena ili nepotpuno cijepljena odrasla osoba, odaberite sada cijepljenje", rekao je povjerenik za zdravstvo NYC dr. Ashwin Vasan.

The NYC Health Department and @HealthNYGov have identified poliovirus in sewage in NYC, suggesting local transmission of the virus. Polio can lead to paralysis and even death. We urge unvaccinated New Yorkers to get vaccinated now: https://t.co/ELJCZi1WOL pic.twitter.com/TTmjZWhwtd