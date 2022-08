Velikom Britanijom širi se virus polio. Unazad šest mjeseci virus je, prvi put nakon 40 godina, otkriven u 116 uzoraka iz kanalizacije u osam londonskih četvrti.

Gotovo milijun djece u dobi do devet godina u Londonu bit će ponuđeno hitno docjepljivanje protiv dječje paralize nakon što su zdravstveni djelatnici potvrdili kako se Londonom širi virus koji uzrokuje tu bolest.

Virus je otkriven u 116 uzoraka iz kanalizacije, prvi put nakon 40 godina. Uzorci su uzeti u osam različitih dijelova Londona. Iako virus uzrokuje dječju paralizu kod jedne od 100 osoba, znanstvenici su zabrinuti za malu djecu koja čine ranjivu skupinu.

U lipnju je otkriven fragment virusa i tada je proglašen nacionalni incident. Smatralo se da je uzorak bio povezan uz jedno kućanstvo u sjeveroistočnom dijelu grada.

U srijedu je Agencija za zdravstvenu sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva objavila da je virus od veljače otkriven 116 puta.

Iako bolest još nije dijagnosticirana, liječnici vjeruju kako se virus nekontrolirano širi i da je nadmašio mrežu nekoliko pojedinaca i njihovih kontakata, priopćeno je iz agencije.

Dopunsko cjepivo za 900.000 djece

Najavljeno je da će 900.000 djece starosti do devet godina u širem gradskom području Londona dobiti dopunsko cjepivo protiv poliovirusa tijekom sljedećih mjesec dana kako bi se povećala zaštita od dječje paralize i pomoglo u smanjenju širenja virusa.

Liječnici smatraju da je rizik za javnost nizak jer je većina ljudi zaštićena cijepljenjem u djetinjstvu, no ne žele riskirati sa širenjem virusa među djecom.

Roditeljima poručuju da cijepe djecu što je moguće prije, pogotovo u kvartovima u kojima je stopa cijepljenja niska.

"Nije prijavljen nijedan slučaj dječje paralize i za većinu populacije, koja je potpuno cijepljena, rizik je nizak", rekla je dr. Vanessa Saliba, konzultant epidemiolog nacionalnoj Agenciji za zdravstvenu sigurnost.

"Ali znamo da područja u Londonu gdje se poliovirus prenosi imaju neke od najnižih stopa procijepljenosti. Oni koji nisu u potpunosti cijepljeni su izloženi većem riziku", dodala je.

Posljednji slučaj prije gotovo 40 godina

Posljednji slučaj dječje paralize u Velikoj Britaniji otkriven je 1984. godine, nakon što je bolest iskorijenjena zahvaljujući cjepivu.

Daily Mail piše da je do sada bio normalan pronalazak do tri pozitivna uzorka svake godine, no da je u travnju pronađen uzorak koji je genetski povezan s uzorkom od veljače. U međuvremenu, virus je mutirao u verziju koja može izazvati bolest.

Liječnici vjeruju kako je virus stigao s putnikom, vjerojatno iz Pakistana, Afganistana ili Nigerije, gdje se cjepivo prima oralnim putem.

Oni koji primaju oralnu verziju izlučuju oslabljenu verziju virusa stolicom. U pojedinim područjima virus može mutirati i početi djelovati kao divlji tip virusa — nazvan poliovirus tip 2 (VDPV2) — tip virusa koji može uzrokovati paralizu.

Ako se nastavi širiti, postoji rizik da će zaraziti nekoga tko nije cijepljen ili nije u potpunosti cijepljen i zaražena osoba može ostati paralizirana.

Prijenos virusa i simptomi

Dječja paraliza se može prenijeti lošom higijenom ruku, kada zaražena osoba ne opere dobro ruke nakon korištenja toaleta i dodiruje hranu ili vodu koju konzumiraju drugi. Također se može prenijeti kašljanjem i kihanjem zaražene osobe.

Virus se umnožava u crijevima i u velikim količinama prenosi izmetom.

Većina ljudi bit će asimptomatska i borit će se s infekcijom, a da nisu ni znali da je imaju. Mali broj ljudi će imati bolest sličnu gripi koja traje od tri do 21 dan, uključujući vrućicu, grlobolju, glavobolju, bol u trbuhu, bolove u mišićima i povraćanje.

Virus može napasti živce u kralježnici i bazi mozga što može prouzročiti paralizu koja se razvija tijekom nekoliko sati ili dana. Ako se paraliza proširi na mišiće za disanje, virus može biti smrtonosan.