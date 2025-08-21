Otišao na rendgen pluća, šokirao liječnike: Nisu mogli vjerovati što se nalazilo u njegovim prsima punih osam godina

Muškarac, star 44 godine iz Tanzanije, obratio se liječnicima jer mu je iz desne bradavice počeo curiti gnoj.

Prvotna sumnja da je riječ o infekciji nakon snimke pluća pokazala je nešto što je potpuno iznenadilo liječnike. Naime, osim gnoja, liječnici nisu uočili ništa što bi bilo alarmantno u vezi s pacijentom. U zdravstvenom izvješću pacijent je opisan kao u osnovi zdrav, bez ikakvih bolova u prsima, otežanog disanja, kašlja ili povišene temperature.

Liječnici su postali zabrinuti kada je pacijent priznao da je prije osam godina bio umiješan u tučnjavu. Ispričao im je da je tada zadobio više posjekotina na licu, leđima, prsima i trbuhu. Budući da je živio u gradu udaljenom od bolnice, dobio je samo osnovnu medicinsku pomoć, a rendgenska snimka nikada nije napravljena.

U bilješkama o slučaju navodi se da je proteklih osam godina prošlo "bez značajnijih problema… sve do sadašnjeg javljanja". Također je navedeno da je muškarac stigao u bolnicu s "gnojem neugodnog mirisa" i zadebljalom kožom na području ispod desne bradavice.

Nakon rendgenske snimke otkriven je "oštar metalni predmet", a liječnici su shvatili da je riječ o nožu, okruženom "gnojem i tkivom".

Nož je u tijelo ušao kroz desno rame. Hitno je preporučena operacija, tijekom koje su liječnici uspjeli izvaditi nož, a muškarac je proglašen dovoljno stabilnim da se već deset dana kasnije vrati kući. U izvješću je ipak naglašeno koliko je imao sreće jer "iako se pacijent dobro oporavio nakon operacije, postojala je značajna opasnost da nož dovede do smrtnog ishoda".

Stručnjaci su objasnili da je razlog zbog kojeg je pacijent uspio preživjeti toliko dugo s nožem u prsima taj što je njegovo tijelo uspjelo "obmotati strano tijelo fibroznom kapsulom, odnosno čvrstim zaštitnim slojem tkiva, čime je ograničilo upalu i oštećenje tkiva".

Međutim, kako je njegovo tijelo počelo ispuštati gnoj, postalo je jasno da mu sreća istječe i da se kod njega razvijaju "ozbiljne komplikacije".

Izvješće je zaključeno riječima: "Ovaj slučaj ilustrira hitnu potrebu za većom sviješću i unaprijeđenim protokolima za zbrinjavanje trauma i sigurnu kirurgiju u uvjetima s ograničenim resursima".

O ovom slučaju izvijestio je Nacionalni institut za zdravlje.