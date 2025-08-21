Čelnik SDP-a: "Što je to? Korak prema Vučićevoj Srbiji ili prema Orwellovu društvu?"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je u četvrtak Vladu da povuče svoj glas podrške, kako je rekao, kontroverznom prijedlogu EU-ove regulative Chat Control, koja zadire u privatnost korisnika tehnologija, ocijenivši kako je to korak prema Vučićevoj Srbiji.

"SDP traži od Vlade RH ne da preispita, nego da povuče svoj glas podrške kontroverznom prijedlogu EU-ove regulative koja se zove Chat Control i koja zadire u privatnost korisnika tehnologija", rekao je Hajdaš Dončić na konferenciji za novinare u središnjici SDP-a.

Istaknuo je da podržavaju borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, ali i upozorio da se tom EU-ovom regulativom želi "na mala vrata" uvesti da će svima koji šalju poruke, filmiće i slično oni biti skenirani.

Podsjetio je da je to prijedlog EU-ove regulative koji je u javnom prostoru gotovo tri godine i koji su podržali premijer Andrej Plenković i ministar pravosuđa Damir Habijan, pri čemu su neke zemlje bile protiv toga.

Hajdaš Dončić rekao je i da su sva europska nadzorna regulatorna tijela koja se bave zaštitom osobnih podataka rekla da je taj prijedlog regulative opasan.

Smatra da će npr. u Hrvatskoj to omogućiti Plenkoviću ili glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću da "nas kompletno špijunira", i to pod izlikom sprječavanja seksualnog iskorištavanja maloljetnika na društvenim mrežama.

On misli kako se ne može zbog oko 0,3 posto populacije u svijetu koje je "poremećeno i bavi se time" špijunirati 100 posto populacije.

"To je podržala vlada Andreja Plenkovića. Što je to? Korak prema Vučićevoj Srbiji ili prema Orwellovu društvu?" upitao se.

Istaknuo je kako će SDP, njihovi europarlamentarni zastupnici te grupa socijaldemokrata u Europskom parlamentu tražiti da se promijene početne postavke tog zakona kako bi se kroz regulativu te aplikacije prisililo da odmah filtriraju i selektiraju takve sadržaje te ih prijavljuju specijalno educiranim ljudima u ministarstvima unutarnjih poslova i policiji koji se bave sprječavanjem tih devijantnih ponašanja.

Pri tome je u Hrvatskoj bitno da se škola i lokalna zajednica kroz programe i financiranja potaknu na to da se u osnovnim i srednjim školama pojača rad na edukaciji i sprečavanju tog devijantnog ponašanja, pri čemu treba razmišljati i o jačanju zakonske regulative.

"Zaštita djece - da, masovni nadzor - ne", poručio je.

Politički tajnik SDP-a Saša Đujić upozorio je da Vlada posljednjih godina ništa ne radi po pitanju zaštite djece kada su u pitanju zlostavljanje i seksualno nasilje putem interneta.

Najavio je da će SDP danas na društvenim mrežama i njihovoj web-stranici pokrenuti kampanju kojom želi pokazati što Vlada želi tj. potpuni nadzor svih hrvatskih građana.

Uz to, otvorit će online peticiju koju će moći potpisati svi građani. Također, početkom zasjedanja Hrvatskog sabora otvorit će i raspravu o tim temama u parlamentu, kao i kroz nadležne odbore - Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i sl.

"SDP će biti branik hrvatskih građana od vučićizacije Hrvatske", poručio je.

Zamoljen za komentar činjenice da je sutkinja oslobodila mladića koji je pred TV kamerama uzvikivao "za dom spremni", Hajdaš Dončić rekao je da je HDZ doveo do toga da takve budu odluke na sudovima. Smatra i da je HDZ postao desno ekstremna stranka.

Najavio je i da će SDP u Hrvatskom saboru na početku zasjedanja imati inicijativu da za izmjeni Kazneni zakon vezano uz tzv. neprimjerene pozdrave.