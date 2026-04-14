"Europa pati od duboke moralne slabosti. Toliko toga su zaboravili od Holokausta": Netanyahu poslao oštru poruku

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu uputio je u ponedjeljak oštre kritike Europi na obilježavanju Dana sjećanja na Holokaust.

U svom govoru Netanyahu je rekao da Europa "pati od duboke moralne slabosti". Dodao je kako Izrael sada brani kontinent "koji je toliko toga zaboravio od vremena Holokausta", prenosi Times of Israel.

Optužio je Europu da je "izgubila kontrolu nad svojim identitetom, svojim vrijednostima i svojom odgovornošću da brani civilizaciju od barbarstva".

"Europa od nas ima mnogo toga za naučiti", rekao je. Dodao je da Izrael, zajedno sa SAD-om i drugim saveznicima, "ne brani samo sebe nego i cijeli svijet". Pourčio je da Izrael i SAD stoje na čelu slobodnog svijeta.

"Da nismo djelovali protiv iranskih nuklearnih, raketnih i drugih vojnih ciljeva, imena poput Natanz, Fordow, Isfahan i Parchin vjerojatno bi izazivala isti strah kao Auschwitz, Treblinka, Majdanek i Sobibor", rekao je Netanyahu.

Nekoliko sati kasnije, izraelski ministar financija Bezalel Smotrich ponovio je kritike na račun Europe. Posebno se osvrnuo na njemačkog kancelara Friedricha Merza, koji je upozorio Izrael na de facto aneksiju Zapadne obale.

"Uoči Dana sjećanja na holokaust njemački kancelar trebao bi pognuti glavu i tisuću puta se ispričati u ime Njemačke, umjesto da nam dijeli lekcije o moralu", poručio je Smotrich na X-u.

Izraelski predsjednik Isaac Herzog u svom je govoru pozvao na nacionalno jedinstvo. Naglasio je da Izrael nije nastao iz pepela holokausta kako bi ga razdirale unutarnje podjele.