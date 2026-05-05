Kristinu je suprug ubio, raskomadao i samljeo u blenderu. Njegov odvjetnik tvrdi: "Bio je idealan suprug"

Na suđenju za jedno od najbrutalnijih ubojstava u Švicarskoj izneseni su uznemirujući detalji o smrti bivše finalistice izbora za Miss Švicarske.

Marc Rieben (43) optužen je za brutalno ubojstvo svoje supruge, Kristine Joksimović (38), te za oskvrnuće njezina tijela.

Tužiteljstvo tvrdi da je Kristinu zadavio, a potom njezino tijelo raskomadao ubodnom pilom, vrtnim škarama i nožem te dijelove pretvorio u kašu pomoću kuhinjskog blendera. Riebenov odvjetnik osumnjičenog ubojicu opisao ga je kao "idealnog supruga", a Rieben je kroz suze tvrdio da je samo "pokušavao pomoći i brinuti se za svoju ženu", prenosi Daily Mail.

Rieben je pred sudom izjavio da je smrt supruge bila nesreća, ali priznao je da ju je uhvatio za vrat.

"Volio sam svoju ženu svim srcem. Ono što sam učinio je apsolutno neoprostivo i preuzimam punu odgovornost. Duboko žalim i ispričavam se", rekao je optuženi.

"Vidio sam mnogo ubojstava, ali ovakvo nešto nikad"

Profesor Frank Urbaniok, koji je radio na slučaju, dijagnosticirao mu je narcisoidne osobine i opsesivno-kompulzivni poremećaj. Upozorio je na Riebenovu "gotovo pedantnu preciznost". Nakon ubojstva i komadanja tijela, optuženi je odveo njihovo dvoje male djece na večeru te se ponašao kao da se ništa nije dogodilo.

"Radim kao vještak 33 godine i obradio sam 5000 slučajeva. Vidio sam mnogo ubojstava partnera, ali ovako nešto nikada nisam vidio", izjavio je Urbaniok. Dodao je i da postoji značajan rizik od ponavljanja kaznenog djela.

Kao znak kajanja, Rieben je naveo da je djeci i roditeljima ubijene supruge uplatio oko 110.000 eura. "Bilo bi divno kada biste to mogli iskoristiti za nešto što će unijeti malo svjetla u vaše živote", rekao je u sudnici. Na pitanje zašto novac nudi tek sada, dvije godine nakon zločina, odgovorio je da je to bila prva prilika da vidi ožalošćene.

Tužiteljstvo tvrdi da je motiv ubojstva bilo njegovo odbijanje razvoda. Prema optužnici, suprugu je udarao, pritisnuo uza zid i zadavio "napravom nalik na vrpcu" u podzemnoj praonici njihova doma.

Tijekom uklanjanja tijela navodno joj je izvadio i maternicu, što je dovelo do dodatne optužbe za oskvrnuće mrtvaca. Sud je ranije naveo da optuženi pokazuje "sadističko-sociopatske crte" i nisku toleranciju na frustraciju.

Tijelo Kristine pronašao je njezin otac u veljači 2024. godine, nakon što se zabrinuo jer nije došla po djecu. Dijelove njezina tijela pronašao je u podrumu obiteljske kuće.

Presuda se očekuje 13. svibnja, a Riebenu prijeti doživotni zatvor.