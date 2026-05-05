Pao s električnog romobila, s teškim ozljedama prebačen u bolnicu, gdje je i umro

U prometnoj nesreći u varaždinskom naselju Gornji Kućan u ponedjeljak je nakon pada s električnog romobila teško ozlijeđen 56-godišnji muškarac, koji je od ozljeda preminuo u varaždinskoj bolnici, priopćila je policija.

Nesreća se dogodila oko 14:40 u Varaždinskoj ulici, gdje se muškarac kretao kolnikom, a ne pješačkom površinom. Zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju ceste, prednjim je dijelom romobila udario u rubni kamen i pao na kolnik.

Ozlijeđeni 56-godišnjak prevezen je u Opću bolnicu Varaždin, gdje mu je pružena medicinska pomoć, no od zadobivenih ozljeda naknadno je preminuo.