NATO upozorava Rusiju: "Upotrijebit ćemo sva sredstva!"

Nakon upada tri ruska lovca MiG-31 u estonski zračni prostor iznad Finskog zaljeva u petak, aktiviran je Članak 4. Sjevernoatlantskoga ugovora. Vijeće je jutros održalo sastanak i oštro osudilo opasno kršenje estonskog zračnog prostora.

"Rusija snosi punu odgovornost za ove postupke, koji su eskalirajući, riskiraju pogrešnu procjenu i ugrožavaju živote. Moraju prestati", poručili su u službenoj izjavi. Dodali su da će "NATO-ov odgovor na nepromišljene postupke Rusije i dalje biti snažan".

Ovo je drugi put u dva tjedna da se Sjevernoatlantsko vijeće sastalo prema članku 4. Prvo su 10. rujna održali konzultacije zbog kršenja poljskog zračnog prostora ruskim dronovima. Nekoliko drugih saveznica - uključujući Finsku, Latviju, Litvu, Norvešku i Rumunjsku, također je prijavilo da su ruske snage upali u njihov zračni prostor.

Vijeće je poručilo da izražavaju punu solidarnost sa članicama. Dva dana nakon prvog sastanka pokrenuli su operaciju "Eastern Sentry" (Istočna straža) kako bi ojačali NATO-ov položaj duž cijelog istočnog boka.

"Rusija ne bi trebala imati nikakve sumnje: NATO i saveznici će, u skladu s međunarodnim pravom, upotrijebiti sva potrebna vojna i nevojna sredstva za obranu i odvraćanje svih prijetnji iz svih smjerova. Nastavit ćemo odgovarati na način, u vremenu i području koje sami odaberemo. Naša predanost članku 5. je nepokolebljiva", poručili su danas.

Također, istaknuli su da nastavljaju podršku Ukrajini u ostvarivanju njezinog "prava na samoobranu protiv brutalnog i ničim izazvanog ruskog rata agresije".

Rusija je, očekivano, jučer optužila Estoniju za lažnu tvrdnju da su tri ruska vojna zrakoplova narušila njezin zračni prostor, rekavši da Talin pokušava pojačati konfrontacijsku atmosferu.