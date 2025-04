Muškarac naoružan nožem u četvrtak je oteo mali putnički zrakoplov u Belizeu. Povjerenik policije Belizea Chester Williams potvrdio je otmicu. Rekao je da je policija dobila informaciju kako je zrakoplov otet nakon polijetanja iz Corozala.

Akinyela Taylor, američki državljanin, oteo je zrakoplov u kojem je bilo još 13 putnika. Kako javlja policija, Taylor je zahtijevao da ga se izvede iz zemlje i tražio je dodatno gorivo za let.

Otmica je završila tako da je otmičara u prsa smrtno upucao putnik koji je imao dozvolu za nošenje vatrenog oružja.

Zrakoplov je kružio i gotovo ostao bez goriva prije nego što je sletio na Međunarodnu zračnu luku Philip S. W. Goldson u Belize Cityju.

A knife-wielding man reportedly attempted to hijack a Tropicair flight in Belize this morning. The flight was met by a large emergency response upon landing in Belize City. We are closely following this story for updates. https://t.co/C2DbdxR0c9 pic.twitter.com/cGjPWgKAZv