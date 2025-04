Jugo i danas zagorčava život svima koji za blagdane putuju, pogotovo prema moru. Vjetar jači od 100 kilometara na sat i valovi koji su dosezali i do šest metara tijekom noći su odsjekli gotovo sve otoke koji ovise o brodskom prometu. Mnogi su otoci još i sada odsječeni, no do jutra bi se situacija, uvjeravaju iz nacionalnog brodara, trebala smiriti.

Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić u studiju je komentirao ekstremne vremenske prilike na obali i otkrio možemo li se nadati sunčanom Uskrsu.

"Olujno i orkansko jugo kakvo je danas i prethodna dva dana zahvatilo Jadran dio je snažnog ciklonalnog vrtloga zbog kojeg su srednje brzine vjetra u Dalmaciji dosezale olujne vrijednosti od 70 kilometara na sat, a udari vjetra u četvrtak ujutro u Splitu i Šibeniku dosezali su i prelazili 100 kilometra na sat što su i vrlo dobro upozoravali prognostički modeli na temelju kojih je izdan i Meteoalarm", rekao je meteorolog.

Jugo radi probleme - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Zbog olujnog i orkanskog juga i more je bilo uzburkano, s opasnim visinama valova. Tako se na plutači Blitvenica, koja se nalazi zapadnije od Šibenika, srednja visina valova dosezala četiri metra, a maksimalne visine valova dosezala je šest metara. Gornji dijagram pokazuje srednju i maksimalnu brzinu vjetra, a donji visine valova", rekao je Čačić.

Dodao je i da ciklonalni vrtlog prate i oborine, osobito u Dalmaciji na što upozorava i prognostička karta 24 satne količine oborine do kraja današnjeg dana.

"Čini se da najgore od juga prošlo. Dobra je vijest što ciklona postupno slabi što se već ugleda i u postupnom slabljenju juga premda će ponegdje izražene nestabilnosti s oborinama još potrajati u noći sa četvrtka na petak i u dijelu sutrašnjeg dana. Zamjetno stabilnije očekuje se u petak navečer i u produženom dijelu vikenda", zaključio je Čačić.