Najpoznatiji britanski preljubnici i kršitelji mjera bivši ministar zdravstva Matt Hancock i njegova bivša pomoćnica Gina Coladangelo snimljeni su u Splitu. Oboje su podnijeli ostavke nakon što je u javnost procurio video njihovog strastvenog poljupca. Britanci im tada nisu zamjerili preljub već nepridržavanje strogih epidemioloških mjera.

Britaniju je u lipnju tresla afera u kojoj su glavni protagonisti bili ministar zdravlja Matt Hancock i njegova pomoćnica Gina Coladangelo. Protagonisti afere dali su ostavke u razmaku od nekoliko sati nakon što je u javnost procurio video njihovog strastvenog poljupca iz ureda u vrijeme strogih pandemijskih mjera, koji je snimio britanski The Sun. Oboje su tada bili u braku i svaki ima troje djece.

Gina Coladangelo tada je ostavila svog supruga milijunaša nakon 12 godina braka. No, Britanci im tada nisu zamjerili preljub, već to što se on događao usred najstrožeg lockdowna - kada je ministar trebao držati socijalnu distancu od svih koji nisu članovi njegove obitelji.

Hancock se, nakon što je afera objavljena, ispričao zbog kršenja mjera. Ostavku je podnio i zbog problema sa zapošljavanjem fatalne Gine. Naime, Gina Coladangelo i bivši ministar znaju se još od fakulteta.

Prošle godine, primljena je u ministarstvo zdravstva kao neplaćena savjetnica na šestomjesečni ugovor. Potom dolazi na mjesto neizvršne direktorice gdje prima plaću od 15.000 funti na godinu i to na račun poreznih obveznika.

Iako su podnijeli ostavke protagonisti velikog skandala i dalje zanimaju britansku javnost, čiji tabloidi redovito objavljuju što rade najpoznatiji britanski preljubnici i kršitelji mjera.

Daily Mail piše kako su golupčići viđeni na romantičnoj večeri u Splitu u Hrvatskoj. Snimljeni su kako uživaju u Lvxoru, omiljenom okupljalištu splitske kulturno-društvene elite.

U videu, koji je snimljen u subotu navečer vidi se kako Hancock i njegova bivša pomoćnica pijuckaju vino za stolom ispred luksuznog restorana dok im gitarist na stepenicama svira serenadu. Tabloid piše kako im je ovo drugi zajednički romantični izlet nakon što su dali ostavke. Zajedno su viđeni na odmoru u Švicarskim Alpama.