Britanski ministar zdravstva našao se u središtu skandala. Otkrivena je njegova izvanbračna afera s bliskom suradnicom. No, Britanci mu nisu zamjerili preljub, već to što se on događao usred najstrožeg lockdowna - kada je ministar trebao držati socijalnu distancu od svih koji nisu članovi njegove obitelji. Matea Slogar saznaje kako je afera izašla na vidjelo.

Seks skandal trese Veliku Britaniju. Tamošnji ministar zdravstva, Matt Hancock, uhvaćen je u preljubu s bliskom suradnicom. The Sun je objavio njihove fotografije na kojima izmjenjuju nježnosti u prostorijama ministarstva zdravstva.

Ministar i njegova suradnica su u braku, a da stvar bude kontroverznija, zajedničko su vrijeme provodili dok su na snazi bile stroge mjere. Snimljeni su u svibnju ove godine kada građani nisu smjeli biti u kontaktu ni s kim tko nije dio njihovog kućanstva.

Za ministra očito vrijede drugačija pravila, a tijekom pandemije neprestano je pozivao: ''Pravila socijalnog distanciranja postoje za sve i nevjerojatno su važna i smrtno ozbiljna, a razlog je taj što su ona način na koji smo uspjeli dobiti kontrolu nad ovim virusom'', rekao je ministar 6. svibnja 2020.

Hancock se, nakon što je afera objavljena, ispričao zbog kršenja mjera. Mnogi su pozvali da treba snositi posljedice.

''Zapamtite, to je bilo vrijeme kad bake i djedove nisu mogli zagrliti svoje unuke'', govori Annelise Dodds, predsjednica Laburističke stranke.

Pojavio se i problem zapošljavanja žene koja se našla u njegovu zagrljaju. Gina Coladangelo i ministar znaju se još od fakulteta. Prošle godine, primljena je u ministarstvo zdravstva kao neplaćena savjetnica na šestomjesečni ugovor. Potom dolazi na mjesto neizvršne direktorice gdje prima plaću od 15.000 funti na godinu i to na račun poreznih obveznika. Premijer Boris Johnson stao je uz Hancocka, prihvatio njegovu ispriku i zaključio - slučaj je zatvoren. No, ne i za Britance.

''Mislim da to ne bi trebalo zatvoriti. Mislim da je to sramota'' kaže Charlie Irwin, Kent.

Nakon skandala britanski ministar zdravstva podnio je ostavku. Ispričao se naciji uz obrazloženje da to duguje svim građanima Velike Britanije koji su se za razliku od njega držali propisanih mjera.

