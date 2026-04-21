Nakon 80 godina ova država mijenja vojnu politiku: "Nitko sam ne može zaštititi mir"

Japan je ublažio desetljećima stare restrikcije na izvoz oružja, čime je otvoren put za prodaju naoružanja u više od desetak zemalja. To predstavlja prekretnicu i udaljavanje Japana od pacifizima koji je obilježio njegovu poslijeratnu obranu.

Na snazi ostaje zabrana prodaje oružja državama uključenima u sukobe, ali vlasti navode da će dopustiti iznimke "u posebnim okolnostima".

"U sve zahtjevnijem sigurnosnom okruženju nijedna država više ne može sama zaštititi vlastiti mir i sigurnost", u utorak je na platformi X napisala japanska premijerka Sanae Takaichi.

Ipak, naglasila je da "apsolutno nema promjene u našoj predanosti očuvanju puta i temeljnih načela kojih se držimo kao miroljubiva nacija već više od 80 godina od Drugog svjetskog rata".

"U novom sustavu strateški ćemo promicati prijenos opreme, uz još strože i opreznije procjene o tome jesu li takvi transferi dopušteni", dodala je.

Glavni tajnik kabineta Minoru Kihara rekao je na konferenciji za novinare da je ovaj potez usmjeren na zaštitu japanske sigurnosti i daljnji doprinos miru i stabilnosti u regiji.

Reakcija Kine i regionalne napetosti

Kina je poručila da je ozbiljno zabrinuta zbog onoga što je nazvala japanskom "nepromišljenom militarizacijom".

"Kina će ostati vrlo oprezna i odlučno se tome protiviti", priopćilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova na redovitoj konferenciji za medije u utorak.

Nova pravila o izvozu oružja objavljena su dok su japanske Snage samoobrane sudjeluju u godišnjim vojnim vježbama sa SAD-om i Filipinima. Japan se tim vježbama pridružuje kao borbeni sudionik prvi put, umjesto samo kao promatrač.

Kina se protivi tim vježbama, tvrdeći da će produbiti podjele u regiji. Vježbe se održavaju u dijelovima Filipina blizu voda i otoka na koje pravo polaže Peking, uključujući Tajvan.

Kina samoupravni Tajvan smatra odmetnutom pokrajinom koja će na kraju biti pod kontrolom Pekinga i nije isključila uporabu sile za preuzimanje otoka.

Prošle godine Takaichi je izazvala nezadovoljstvo Pekinga nakon što je u parlamentu sugerirala da bi Japan mogao odgovoriti svojim Snagama samoobrane ako Kina napadne Tajvan.

Ministarstvo vanjskih poslova Južne Koreje poručilo je da bi se japanska obrambena politika "idealno trebala provoditi na način koji poštuje duh Pacifističkog ustava, uz doprinos miru i stabilnosti u regiji".

Japanska obrambena politika zapisana je u poslijeratnom ustavu iz 1947. godine. Njime se odriče rata kao sredstva rješavanja međunarodnih sporova.

Desetljećima je pacifizam postao dio japanskog identiteta, ali se taj se način razmišljanja postupno mijenja, a kritičari strahuju da Japan postaje država sposobna za vođenje rata.