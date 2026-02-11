Ciklon poharao otok, ima mrtvih: "Izgleda kao krajolik katastrofe"

Otok Madagaskar u Indijskom oceanu pogodio je tropski ciklon Gezani. U nevremenu, praćenom udarima vjetrova većih od 195 km/h, poginulo je najmanje devet osoba.

Madagaskarska meteorološka služba izdala je crvena upozorenja za nekoliko regija, upozoravajući na moguće poplave i klizišta dok se Gezani kreće kroz uglavnom siromašnu zemlju s 31 milijun stanovnika.

Cyclone Gezani is currently devastating the city of Tamatave, Madagascar. We need your prayers! pic.twitter.com/RR4kui6Zfu — Jacques Rajaona (@rajajy2610) February 10, 2026

Nacionalni ured za upravljanje rizicima i katastrofama priopćio je da je najmanje devet osoba poginulo zbog urušavanja zgrada, a najmanje 19 je ozlijeđeno.

Ciklon je pogodio istočni grad Toamasina, glavnu luku otoka, koja je pretrpjela veliku štetu, prenosi ABC News.

Madagaskarski predsjednik Michael Randrianirina, koji je preuzeo vlast vojnim udarom u listopadu, posjetio je Toamasinu kako bi procijenio štetu i sastao se sa stanovnicima.

"To je razaranje. Krovovi su otpuhani, zidovi su se urušili, dalekovodi su srušeni, drveće je iščupano s korijenom. Izgleda kao krajolik katastrofe", rekao je telefonom stanovnik Toamasine Michel, koji je dao samo svoje ime.

🇲🇬 Un petit passage éclair pour solliciter votre aide.



Madagascar, et plus particulièrement la région de Tamatave, a été frappée par le cyclone tropical intense Gezani avec des rafales à 250 km/h.



Cette région est littéralement dévastée. Le peuple malgache a besoin d'aide… pic.twitter.com/RQePm27WUP — Titou 🇨🇵 (@AmeFrancaiseFR) February 11, 2026

Prema prognozama nacionalne meteorološke službe, Gezani će se u srijedu kretati preko Madagaskara s istoka prema zapadu, iako je sustav oslabio na tropsku oluju s brzinom vjetra od oko 110 km/h.

Gezani je pogodio Madagaskar manje od dva tjedna nakon što je tropski ciklon Fytia usmrtio 14 ljudi, prema agenciji za upravljanje rizicima i katastrofama.