UZNEMIRUJUĆI VIDEO Pucnjava u srednjoj školi u Turskoj! Tinejdžer je donio sačmaricu i ranio 16 osoba
Piše
Hina,
14. travnja 2026. @ 11:11
Pucnjava u Turskoj
Foto: Afp
Mladić je ušao u školu naoružan sačmaricom i nasumično pucao.
Tinejdžer je otvorio vatru u školi i
ranio najmanje 16 ljudi, uključujući učenike i nastavnike, u jugoistočnoj turskoj pokrajini Sanliurfa, a potom je počinio samoubojstvo, rekao je guverner Hasan Sildak novinarima u utorak, a prenose novinske agencije.
Bivši učenik (19) pucao je iz puške na učenike i nastavnike u srednjoj školi. Ozlijeđeni su hitno prevezeni u bolnicu u okrugu Siverek, rekao je Sildak. Dvanaest ranjenih još je uvijek u bolnici.
Motiv pucnjave još nije jasan.
Mladić je ušao u školu u okrugu Siverek u pokrajini Sanliurfa naoružan sačmaricom rano u utorak i nasumično pucao, izvijestila je novinska agencija Demiroeren.
Osumnjičenik se najprije skrivao unutar škole i odbijao se predati unatoč pozivima policije, navodi se u izvješću, a onda je počinio samoubojstvo, dodao je Sildak.