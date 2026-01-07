Na rubu opasnog sukoba: Amerikanci progone tanker, Rusi poslali ratne brodove, u igri i podmornica

Rusija je poslala mornaričke snage - podmornicu i druge ratne brodove da prate tanker koji američke snage progone preko Atlantika. Brod, koji je trenutno prazan, a ranije je prevozio venecuelansku sirovu naftu, nalazio se u utorak između Škotske i Islanda.

Ova eskalacija slijedi nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošlog mjeseca najavio blokadu sankcioniranih tankera koji ulaze i izlaze iz Venezuele, što je tamošnja vlada opisala kao krađu. Uoči subotnjeg američkog uhićenja predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, Trump je više puta optužio njegovu vladu da koristi brodove za krijumčarenje droge u SAD.

Američka obalna straža prošlog je mjeseca pokušala pristupiti tankeru, tada poznatom kao Bella 1, na Karibima, vjerujući da plovi prema Venezueli. Imali su nalog za zapljenu broda pod optužbom za kršenje američkih sankcija i prijevoz iranske nafte.

Promjena imena

Nakon toga, brod je naglo promijenio smjer i ime - sada se zove Marinera - te je navodno promijenio zastavu iz gvajanske u rusku. Njegov dolazak u europske vode poklopio se s dolaskom desetak američkih vojnih transportnih zrakoplova i helikoptera, piše BBC.



Dva američka dužnosnika izjavila su za CBS News da američke snage planiraju ukrcati se na brod i da Washington preferira zapljenu umjesto potapanja. U utorak je Južno zapovjedništvo američke vojske na društvenim mrežama objavilo da "ostaje spremno podržati partnere iz američkih vladinih agencija u suprotstavljanju sankcioniranim plovilima i akterima koji prolaze kroz ovu regiju."

"Naše pomorske službe su budne, agilne i spremne za praćenje plovila od interesa. Kada dođe poziv, bit ćemo tamo", poručili su. Vjeruje se da se Marinera u noći s utorka na srijedu nalazila između Škotske i Islanda, a velika udaljenost i loši vremenski uvjeti otežavaju potencijalni ukrcaj.

Prema Wall Street Journalu, Rusija je poslala podmornicu i druge ratne brodove kako bi pratili tanker za naftu, ranije poznat kao Bella-1, koji SAD progone posljednja dva tjedna na temelju naloga za zapljenu dobivenog od saveznog suca. New York Times također je potvrdio izvješće, pozivajući se na neimenovanog američkog dužnosnika.

Oglasila se Moskva

Rusija je poručila da sa zabrinutošću prati situaciju. "Trenutno, naše plovilo plovi međunarodnim vodama sjevernog Atlantika pod državnom zastavom Ruske Federacije i u potpunosti je u skladu s normama međunarodnog pomorskog prava", priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

"Iz nama nejasnih razloga, ruskom brodu se posvećuje pojačana i jasno nerazmjerna pažnja od strane američke i NATO vojske, unatoč njegovom mirnom statusu. Očekujemo da će se zapadne zemlje, koje deklariraju svoju predanost slobodi plovidbe na otvorenom moru, i same početi pridržavati tog principa", navodi se u priopćenju.

Što kaže međunarodno pravo?

Prema međunarodnom pravu, plovila su pod zaštitom zemlje čiju zastavu nose. Međutim, Dimitris Ampatzidis, viši analitičar u pomorskoj obavještajnoj tvrtki Kpler, kaže da promjena imena i zastave možda neće puno značiti.

"Američka akcija vođena je temeljnim identitetom plovila [IMO brojem], mrežama vlasništva/kontrole i poviješću sankcija, a ne njegovim obojenim oznakama ili tvrdnjom o zastavi", objasnio je. Prelazak na ruski registar mogao bi izazvati diplomatske trzavice, ali ne bi zaustavio američku akciju, dodao je.