Ministarstvo se oglasilo o Hrvatici iz flotile za Gazu: "Zatražili smo zaštitu"

Ministarstvo vanjskih poslava u četvratak je priopćilo da hrvatska državljanka Morana Miljanović, koja sudjeluje u Global Sumud flotili (GSF) za Gazu, nije kontaktirala hrvatsko veleposlanstvo u Izraelu, ali je MVEP već zatražio njezinu zaštitu.

MVEP u priopćenju navodi da je hrvatsko veleposlanstvo u Tel Avivu zatražilo zaštitu hrvatske državljanke Morane Miljanović još 26. rujna iako ona nije kontaktirala niti veleposlanstvo niti Ministarstvo vanjskih i europskh poslova, "već se iz medija saznalo za njezino sudjelovanje u flotili za Gazu".

Morana Miljanović Foto: Dnevnik Nove TV

"Prema informaciji nadležnog tijela Države Izrael, brod Shireen na kojem bi se trebala nalaziti hrvatska državljanka nije još priveden u pomorsku luku", dodaje ministarstvo u priopćenju, pojašnjavajući da prema odredbama Bečke konvencije, "Veleposlanstvo RH u Tel Avivu i u ovoj prigodi koristiti sve što im je na raspolaganju kada je u pitanju zaštita hrvatskih državljana".

Ministarstvo je na također na X-u objavilo da se "Hrvatska pridružuje Grčkoj, Italiji i drugima u pozivu da se humanitarna pomoć sigurno dostavi putem Latinskog patrijarhata u Jeruzalemu".

"Naglašavamo važnost da se osigura sigurnosti svih sudionika flotile i dostava humanitarne pomoći u Gazu", dodaje se u objavi na X-u.

Izraelska mornarica presrela je nekoliko civilnih brodova koji su prevozili humanitarnu pomoć za Gazu i pritvorila aktiviste na njima, uključujući švedsku aktivisticu Gretu Thunberg, objavili su svjetski mediji.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je nekoliko plovila Global Sumud Flotile (GSF) nenasilno zaustavljeno i da se njihova posada prebacuje u izraelsku luku.

"Nekoliko plovila Hamas–Sumud flotile sigurno je zaustavljeno i njihovi putnici se prevoze u izraelsku luku. Greta i njezini prijatelji su sigurni i zdravi", objavilo je izraelsko ministarstvo.

Dodali su da je mornarica naredila plovilima da promijene smjer jer se "približavaju aktivnoj borbenoj zoni".

Flotila za Gazu, sastoji se od više od 40 civilnih brodova s oko 500 aktivista, parlamentaraca i odvjetnika. Brodovi su bili oko 70 nautičkih milja od Gaze kada su presretnuti.

U četvrtak rano ujutro po lokalnom vremenu, GSF je objavio da 30 brodova još uvijek plovi prema Gazi i da su udaljeni 46 nautičkih milja od svog predviđenog odredišta.

Prije isplovljavanja flotile iz Barcelone Izrael je rekao da će omogućiti iskrcavanje pomoći u luci Ashdod, na jugu zemlje, od kuda će kopnenim putem biti dostavljena u enklavu. GSF je to odbio.