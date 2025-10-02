Hrvatica izbjegla je uhićenje nakon presretanja flotile: "Operacija otmice nije ni najmanje bila lagana za izraelsku vojsku"

Izraelska vojska presrela je dosad najmasovniju aktivističku flotilu od 44 manja plovila koja su pokušala ući u Pojas Gaze s humanitarnom pomoći.

Velika većina od 500 aktivista i pokojeg parlamentarnog zastupnika uhićena je.

Dio europskih lidera stao je uz njihove tvrdnje da su uhićeni u međunarodnim vodama.

Na jednom od brodova flotile za pomoć Palestini je i hrvatska kapetanica Morana Miljanović.

Nalazi se na brodu pravnika, jedinom koji se okrenuo kako ne bi bio uhićen. Javila se za Dnevnik Nove TV s broda i izrazila veliko zadovoljstvo akcijom, dosad najmasovnijom. Najavila je i nove.

"Ovaj brod ima specifičnu funkciju, mi smo pratili flotilu kao nezavisna pravna podrška. Kompozicija je malo specifična jer smo na brodu imali tim pravnika koji se bavi ljudskim pravima. Ovaj brod je ostao zadnji iza flotile koju su presreli, a mi smo se okrenuli i otišli na sigurno. Operacija presretanja i otmice nije ni najmanje bila laka izraelskoj vojsci, nit je završena u jednoj noći kao što je to inače tipično za njih.

Gledano s pravne strane, jasno je da je to kršenje humanitarnog i maritimnog prava, kao i da se radi o otmici. Koliko znam nitko nije ozlijeđen. Ljudi koji sudjeluju u flotili prolaze kroz trening i svi su se ponašali u skladu s uputama, odnosno nenasilno", poručila je Miljanović.