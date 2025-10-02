FOTO Bijes i neredi u Europi: Blokirana sveučilišta, prosvjednici razbijaju trgovine i restorane

Propalestinski prosvjednici u Europi u četvrtak su blokirali promet i uništavali trgovine i restorane nakon što su izraelske snage presrele flotilu humanitarne pomoći za Gazu.
U Barceloni su prosvjednici razbijali i sprejem ispisivali antiizraelske slogane na izlozima trgovina i restorana, uključujući lanac kafića Starbucks, franšizu hamburgera Burger King i lanac supermarketa Carrefour, optužujući ih za sudioništvo u izraelskoj ofenzivi u pojasu Gaze.
U Italiji su studenti okupirali sveučilišta, uključujući milansko Statale i rimsku La Sapienzu te automobilskim gumama blokirali pristup sveučilištu u Bologni, pokazala je video snimka.
U Torinu su stotine ljudi blokirale promet na gradskoj obilaznici, izvijestile su novinske agencije.
Propalestinski prosvjed u Italiji
Foto:
Afp
Talijanski sindikati pozvali su na opći štrajk u znak podrške flotili pomoći za Gazu, a očekuje se više od 100 marševa i skupova diljem zemlje.
Propalestinski prosvjed u Italiji
Foto:
Afp
Talijanski ministar obrane Guido Crosetto kritizirao je nerede i divljaštvo koje su izazvali neki prosvjednici.
"Vjeruje li doista itko da će blokiranje kolodvora, zračnih luka, autoceste ili uništavanje trgovina u Italiji donijeti olakšanje palestinskom narodu?" napisao je na X-u.
Diljem Europe tisuće prosvjednika izašle su na ulice Dublina, Pariza, Berlina i Ženeve kako bi osudili izraelsko presretanje flotile. Skupovi su se održali i u Buenos Airesu, Mexico Cityju i Karachiju.
Propalestinski prosvjed u Argentini
Foto:
Afp