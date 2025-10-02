Izraelci privode aktiviste, brod pred Gazom ostao bez signala: "Hitno! Nalazi se oko 15 km do kopna"

Reakcija Španjolske Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares je u četvrtak rekao da će pozvati otpravnika poslova izraelskog veleposlanstva u Madridu nakon što je izraelska vojska presrela brodove iz humanitarne flotile na putu prema Gazi. "To su miroljubivi građani koji nemaju drugih ciljeva osim humanitarne pomoći i stoga nisu predstavljali prijetnju ni za koga", kazao je ministar na javnoj televiziji TVE.

Brod hrvatske kapetanice stoji na mjestu Brod Shireen, koji plovilima u floti osigurava pravnu pomoć, jučer je skrenuo s kursa i danas stoji na mjestu. Kapetanica broda hrvatska je pravnica Morana Miljanović. Prema podacima organizatora flotile, izraelski vojnici se nisu ukrcali na ovaj brod.

Dva broda plove prema Gazi Organizator flotile objavili su da smo 2 od ukupno 44 brodova plove prema Gazi: jedan je uplovio u teritorijalne vode Gaze, a drugi se nalazi daleko iza njega, gdje se jučer dogodilo prvo presretanje izraelske vojske.

Brod blizu Gazi ostao bez signala Brod Mikeno, koji je ušao u teritorijalne vode Gaze, ostao je bez signala. "Hitno! Nalazi se oko 15 kilometara od kopna", napisali su na Instagramu organizatori flote.

Oglasili se Izraelci Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je fotografije privedenih aktivista, među kojima je i švedska aktivistkinja Greta Thunberg.

Priveden student iz Srbije Među aktivistima koje je privela izraelska vojska je i student iz Srbije.