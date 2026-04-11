FOTO Užas u podzemnoj: Mačetom napao više ljudi, policija otvorila vatru

Najmanje troje ljudi teško je ozlijeđeno nakon napada mačetom u podzemnoj željeznici, na stanici Grand Central u New Yorku.

Prema pisanju medija, muškarac je u subotu ujutro, oko 9:50 sati po lokalnom vremenu, ničim izazvan, mačetom napao troje starijih ljudi, 85-godišnjeg muškarca, 70-godišnju ženu i 65-godišnjeg muškarca.

Policija je, prema riječima dužnosnika, otvorila vatru na napadača. Hospitaliziran je u kritičnom stanju, piše CBS News. CNN i NY Post izvijestili su da je muškarac naknadno podlegao ozljedama.

Žrtve su hitno prevezene u obližnju bolnicu. Kao i dvojica policajaca koji su u stabilnom stanju.

Izvor iz policije rekao je da se u ovoj fazi istrage ne čini da je incident povezan s terorizmom. Policija je građanima poručila da "izbjegavaju područje u blizini stanice Grand Central", upozoravajući na kašnjenja i gust promet u okolici. Više vlakova podzemne željeznice zaobilazit će stanicu do daljnjega, objavila je njujorška gradska tranzitna uprava.

"Dvije nevine osobe napadnute su u besmislenom činu nasilja. Zahvalan sam našim hrabrim policajcima koji su brzo reagirali kako bi zaustavili osumnjičenika. Surađujemo s njujorškom policijom dok istraga traje", objavila je guvernerka New Yorka Kathy Hochul.