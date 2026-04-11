FOTO Užas u podzemnoj: Mačetom napao više ljudi, policija otvorila vatru

Prema pisanju medija, muškarac je u subotu ujutro, oko 9:50 sati po lokalnom vremenu, ničim izazvan, mačetom napao troje starijih ljudi, 85-godišnjeg muškarca, 70-godišnju ženu i 65-godišnjeg muškarca.
Policija je, prema riječima dužnosnika, otvorila vatru na napadača. Hospitaliziran je u kritičnom stanju, piše CBS News. CNN i NY Post izvijestili su da je muškarac naknadno podlegao ozljedama.
NOW: Grand Central Terminal is partially closed after NYPD reportedly shot a person who stabbed someone on the subway platform.
Izvor iz policije rekao je da se u ovoj fazi istrage ne čini da je incident povezan s terorizmom. Policija je građanima poručila da "izbjegavaju područje u blizini stanice Grand Central", upozoravajući na kašnjenja i gust promet u okolici. Više vlakova podzemne željeznice zaobilazit će stanicu do daljnjega, objavila je njujorška gradska tranzitna uprava.
I’ve been briefed on the horrific incident at Grand Central this morning.
Two innocent people were attacked in a senseless act of violence. I’m grateful to our brave officers who acted quickly to stop the suspect.
"Dvije nevine osobe napadnute su u besmislenom činu nasilja. Zahvalan sam našim hrabrim policajcima koji su brzo reagirali kako bi zaustavili osumnjičenika. Surađujemo s njujorškom policijom dok istraga traje", objavila je guvernerka New Yorka Kathy Hochul.