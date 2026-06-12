SAD priprema novi udarac za NATO!

Sjedinjene Američke Države planiraju smanjiti broj borbenih zrakoplova i ratnih brodova koje osiguravaju NATO-u u Europi.

Američki predsjednik Donald Trump nazvao je savez "tigrom od papira", a njegove članice "kukavicama", frustriran time što se nisu pridružile američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Washington planira za trećinu smanjiti broj borbenih zrakoplova koje šalje u Europu, povući svih osam zrakoplova za dopunu goriva u zraku te smanjiti broj pomorskih izviđačkih zrakoplova, izvijestio je New York Times, pozivajući se na dvojicu neimenovanih visokih europskih dužnosnika.

Među drugim sredstvima koja bi trebala biti preraspodijeljena nalaze se podmornica s raketnim sustavom, nosač zrakoplova, skupina bombardera te nekoliko zrakoplova i ratnih brodova.

Američko zapovjedništvo za Europu priopćilo je ovog mjeseca da će ponovno procijeniti doprinos Washingtona NATO-u kako bi se "osiguralo da Europa preuzme primarnu odgovornost za vlastitu konvencionalnu obranu".

Američki general Alexus Grynkewich optužio je Europu za "nezdravu suovisnost" o američkim snagama.

Američki državni tajnik Marco Rubio prošlog je tjedna rekao da će Trump prisustvovati summitu NATO-a u Turskoj u srpnju. Rubio ga je opisao kao "vjerojatno najvažniji sastanak u povijesti NATO-a, jer postoje neke stvari koje treba razjasniti i popraviti".

Švedska poslala upozorenje

Istodobno je švedski parlamentarni odbor za obranu u petak upozorio da bi Rusija relativno brzo mogla pokrenuti vojne akcije protiv članica NATO-a ako Kremlj procijeni da je trenutak povoljan.

"Oružani napad na Švedsku ili naše saveznike ne može se isključiti", naveo je odbor u izvješću u kojem se ističe sve nesigurnija sigurnosna situacija u Europi.

"Ruski vojni pomaci, primjerice radi testiranja kohezije NATO-a i vjerodostojnosti članka 5., mogli bi se dogoditi u relativno bliskoj budućnosti ako Kremlj procijeni da je politička situacija povoljna", stoji u izvješću odbora, javlja Euronews.

U izvješću se dodaje da bi Rusija mogla nešto poduzeti čak i ako ne raspolaže vojnom snagom za koju se tradicionalno smatralo da je potrebna za napad.

"Možemo ustvrditi da je sigurnosno-politička situacija i dalje ozbiljna te da je obilježava znatna neizvjesnost. Postoji rizik od brzog pogoršanja s ozbiljnim posljedicama za sigurnost Švedske i Europe", rekao je Jorgen Berglund, koji vodi odbor, na konferenciji za novinare.

U izvješću se također navodi da su Sjedinjene Američke Države ključne za švedsku i europsku sigurnost te prosperitet, ali se naglašava da se odnos Europe sa Sjedinjenim Američkim Državama mijenja jer je američka vanjska i sigurnosna politika značajno transformirana pod Trumpom.

U svibnju je i najviši švedski vojni zapovjednik Michael Claesson upozorio da bi Rusija mogla testirati odlučnost NATO-a.

"Oni znaju da se cijeli zapadni svijet naoružava. Zato se pitam: zašto bi čekali da iskoriste uočene slabosti?", rekao je.

Odbor za obranu okuplja predstavnike svih švedskih stranaka zastupljenih u parlamentu. Njegov rad služi kao temelj za dugoročno obrambeno planiranje zemlje.