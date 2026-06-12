Poginuo je u američkom napadu: Obitelji indijskih pomoraca shrvane tugom i traže odgovor

"Rekao mi je da će se uskoro vratiti kući. Nikad nisam mogla zamisliti da će se vratiti na ovakav način", kroz suze govori Patnala Bhargavi, supruga Patnale Suresha, indijskog pomorca koji je ovoga tjedna poginuo u američkom vojnom udaru u blizini Omanskog zaljeva.

Suresh je bio jedan od trojice indijskih pomoraca koji su izgubili život u srijedu kada je američka vojska napala tanker za naftu MT Settebello. Napad je proveden u sklopu američke blokade brodova povezanih s Iranom, a iz Pentagona tvrde kako je tanker ignorirao ponovljena upozorenja te prevozio iransku naftu. Uprava broda oštro odbacuje te navode, tvrdeći da brod nije imao nikakve veze s Iranom te da posada nije primila nikakvo upozorenje prije udara. Preostali 21 član posade spašen je.

Za obitelji stradalih pomoraca, geopolitičke napetosti i blokade su daleke i nevažne. Bhargavi se neprestano vraća njihovu posljednjem razgovoru: "Bilo je napada u tom području i neki su ljudi poginuli. Ali ne brini se za mene. Vratit ću se kući sigurno i proslavit ćemo godišnjicu kako treba", prisjeća se suprugovih riječi.

Par je ovaj mjesec trebao slaviti 15. godišnjicu braka. Umjesto proslave, 39-godišnja Bhargavi sada se suočava s budućnošću bez supruga, koji je bio jedini hranitelj obitelji. Suresh je iza sebe ostavio dvoje djece, a brinuo se i za dvije nećakinje nakon smrti njezine sestre. "Cijela je obitelj ovisila o njegovim primanjima. Sada ne znam kako ću školovati i podizati djecu", govori očajna žena, piše BBC.

Traže se odgovori i povratak tijela

Tuga se proširila cijelom Indijom, od obalnog grada Visakhapatnama do sela u pokrajinama Himachal Pradesh i Uttar Pradesh, gdje obitelji ostale dvojice stradalih, 23-godišnjeg Aditye Sharme i 35-godišnjeg Shivananda Chaurasije, također oplakuju gubitak svojih voljenih.

Roditelji stradalih mladića traže hitan povratak tijela te odgovore na ključna pitanja. Rajesh Sharma, otac poginulog Aditye, pita se zašto su ostali članovi posade spašeni, a trojica nisu. "Želim da mi se vrati tijelo mog sina. Također, moramo znati što se dogodilo u njegovim posljednjim trenucima", poručio je.

Dok obitelji čekaju povratak najmilijih, indijske vlasti poduzele su diplomatske korake. Ministar brodarstva Sarbananda Sonowal potvrdio je da su u tijeku napori za dopremu tijela u Indiju, nazvavši njihovu smrt "gubitkom za cijelu pomorsku zajednicu". Indija je također uputila oštar prosvjed Washingtonu, pozvavši na prekid napada na komercijalna plovila u regiji.

Za ožalošćene obitelji, međutim, politika je u drugom planu. Njihova jedina želja sada je dostojno ispratiti svoje sinove i supruge, ljude koji su samo radili svoj posao kada ih je zatekla tragedija u nemirnim vodama Bliskog istoka.