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Poginuo je u američkom napadu: Obitelji indijskih pomoraca shrvane tugom i traže odgovor

Piše D. Z., 12. lipnja 2026. @ 16:52 komentari
Patnala Suresh i Patnala Bhargavi
Patnala Suresh i Patnala Bhargavi Foto: Patnala Bhargavi/Osobni album
Američki vojni napad na tanker MT Settebello u Omanskom zaljevu rezultirao je smrću trojice indijskih pomoraca, što je izazvalo duboku tugu i ogorčenje u Indiji. Dok američka strana tvrdi da je brod bio povezan s Iranom i ignorirao upozorenja, uprava tankera negira te navode.
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