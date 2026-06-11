Prodali stan da bi kupili kuću, a onda je počeo pakao: "Napravili su takav lom od našeg života..."

Bračni par Perčinlić iz Rijeke prije 22 godine upustio se u avanturu kupnje dijela kuće. Završilo je neuspješno, a s prodavateljem su još na sudu.

Lidija i Zlatko oko Božića 2004. prodali su svoj stan u Rijeci, namjeravajući kupiti kuću. Vrlo brzo su je našli i kontaktirali agenciju, koja im je proslijedila broj telefona vlasnika. Preko agencije su mu platili 10.000 eura neke vrste pologa, a nakon toga dogovorili su uplatu predujma od 50.000 eura, potpisali predugovor u agenciji za kupnju stana.

"Dakle, prodali smo svoj stan i nedostajalo nam je još novca koji ćemo mu dati do cijene koju je on tražio preko kredita koji ćemo dignuti na hipoteku nekretnine u kojoj se nalazimo", kaže Lidija Perčinlić.

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Krenuli su u potragu za kreditom, koji im je brzo i odobren, no rekli su im da ne mogu sredstva prebaciti prodavaču jer ima neuredne papire.

"Odmah su rekli to nije čisto, zemljišnoknjižni odnos. I kad smo mu odnijeli papire za to, da se to ne može, on je počeo u neku ruku divljat, da to nije istina, da što mi njega pravimo budalom", s mukom se prisjeća Zlatko Perčinlić.

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Dokumentacija u zemljišnim knjigama nije bila u redu, iako su pravnici agencije imali svoj pravni ured i Perčelići su im platili proviziju za taj dio posla.

Odvjetnica Martina Lukić cijelu postavu problema smatra problematičnom i savjetuje građane da, ako kupuju kuću, ipak imaju svoju pravnu pomoć, odnosno odvjetnika.

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"Kako agencija može pomiriti interes jedne i druge strane? Ne može. Zatim, agencija nije ni ovlaštena pružati pravnu pomoć. Posao agencije je da dovede u vezu kupca i prodavatelja. Njezin posao je da napravi uvid u zemljišnje knjige, da pogleda je li što sporno u vezi s nekretninom i da o tome obavijesti kupca ili prodavatelja. I njezin posao je da izvrši pripremne radnje za sklapanje tog ugovora", kaže odvjetnica.



A upravo to u slučaju Zlatka i Lidije agencija nije napravila – nije provjerila zemljišne knjige. I tu počinju problemi. Dvije godine kasnije tek počinje noćna mora – banka napokon pokušava isplatiti prodavača, no on sad odbija uzeti dogovoreni iznos i od bračnog para Perčinlić traži dodatnih 8000 eura i odbija im vratiti 60.000 eura. Sudska trakavica još traje.

U međuvremenu Zlatko, u svojim sedamdesetim godinama, živi kao podstanar i još uvijek radi. "Operirao sam srce dva puta, imam pacemaker, lagani moždani... I dalje vozim četiri sata da bih mogao pokrivati svoje troškove stana", kaže ZIatko. Ogorčena je i Lidija.

"Napravili su takav lom od našeg života... Teško je opisati ovo stanje", kaže Lidija.

Cijeli prilog Barbare Majstorović Ivezić pogledajte u videu.