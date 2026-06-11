Prodali stan da bi kupili kuću, a onda je počeo pakao: "Napravili su takav lom od našeg života..."
Piše DNEVNIK.hr,
12. lipnja 2026. @ 12:57
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Prodali su svoj stan i dali predujam za kupnju dijela kuće, a u banci ih je dočekao šok! Kuća nije imala valjanu dokumentaciju. Da stvar bude bizarnija, kupnja je išla preko agencije, pa kažu nisu imali razloga sumnjati. Kada su vlasnika tražili povrat sredstava, naišli su na zid koji se pretvorio u niz suđenja, odvjetničkih troškova, žalbi koje se razvlače već 22 godine.
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Bračni par Perčinlić iz Rijeke prije 22 godine upustio se u avanturu kupnje dijela kuće. Završilo je neuspješno, a s prodavateljem su još na sudu.
Lidija i Zlatko oko Božića 2004. prodali su svoj stan u Rijeci, namjeravajući kupiti kuću. Vrlo brzo su je našli i kontaktirali agenciju, koja im je proslijedila broj telefona vlasnika. Preko agencije su mu platili 10.000 eura neke vrste pologa, a nakon toga dogovorili su uplatu predujma od 50.000 eura, potpisali predugovor u agenciji za kupnju stana.
"Dakle, prodali smo svoj stan i nedostajalo nam je još novca koji ćemo mu dati do cijene koju je on tražio preko kredita koji ćemo dignuti na hipoteku nekretnine u kojoj se nalazimo", kaže Lidija Perčinlić.
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Krenuli su u potragu za kreditom, koji im je brzo i odobren, no rekli su im da ne mogu sredstva prebaciti prodavaču jer ima neuredne papire.
"Odmah su rekli to nije čisto, zemljišnoknjižni odnos. I kad smo mu odnijeli papire za to, da se to ne može, on je počeo u neku ruku divljat, da to nije istina, da što mi njega pravimo budalom", s mukom se prisjeća Zlatko Perčinlić.
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Dokumentacija u zemljišnim knjigama nije bila u redu, iako su pravnici agencije imali svoj pravni ured i Perčelići su im platili proviziju za taj dio posla.
Odvjetnica Martina Lukić cijelu postavu problema smatra problematičnom i savjetuje građane da, ako kupuju kuću, ipak imaju svoju pravnu pomoć, odnosno odvjetnika.
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"Kako agencija može pomiriti interes jedne i druge strane? Ne može. Zatim, agencija nije ni ovlaštena pružati pravnu pomoć. Posao agencije je da dovede u vezu kupca i prodavatelja. Njezin posao je da napravi uvid u zemljišnje knjige, da pogleda je li što sporno u vezi s nekretninom i da o tome obavijesti kupca ili prodavatelja. I njezin posao je da izvrši pripremne radnje za sklapanje tog ugovora", kaže odvjetnica.
A upravo to u slučaju Zlatka i Lidije agencija nije napravila – nije provjerila zemljišne knjige. I tu počinju problemi. Dvije godine kasnije tek počinje noćna mora – banka napokon pokušava isplatiti prodavača, no on sad odbija uzeti dogovoreni iznos i od bračnog para Perčinlić traži dodatnih 8000 eura i odbija im vratiti 60.000 eura. Sudska trakavica još traje.
U međuvremenu Zlatko, u svojim sedamdesetim godinama, živi kao podstanar i još uvijek radi. "Operirao sam srce dva puta, imam pacemaker, lagani moždani... I dalje vozim četiri sata da bih mogao pokrivati svoje troškove stana", kaže ZIatko. Ogorčena je i Lidija.
"Napravili su takav lom od našeg života... Teško je opisati ovo stanje", kaže Lidija.
Cijeli prilog Barbare Majstorović Ivezić pogledajte u videu.