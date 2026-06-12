Habijan otkrio detalje velikih izmjena zakona: "Ide se u tri smjera, a ne bih rekao da je doživotni zatvor najbitniji"

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Piše DNEVNIK.hr, 12. lipnja 2026. @ 19:58 komentari
Damir Habijan i Josipa Krajinović, reporterka Dnevnika Nove TV
Damir Habijan i Josipa Krajinović, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV
Ministar pravosuđa Damir Habijan gostovao je u studiju Dnevnika Nove TV.
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