Dobio otkaz u pizzeriji pa se odlučio obračunati s vlasnikom! Do lokala se vratio s bocom benzina...

Beogradska policija uhitila je muškarca koji je, navodno, revoltiran zbog gubitka posla podmetnuo požar u pizzeriji u kojoj je radio.

Prvieden je zbog sumnje da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Drama se odvijala nakon što se osumnjičeni, koji je donedavno radio u toj pizzeriji, odlučio obračunati se s bivšim poslodavcem, piše Telegraf.

Prema neslužbenim informacijama, S.G. (46) je nedavno dobio otkaz. S bocom benzina došao je do objekta, polio unutrašnjost lokala i zapalio vatru. Nakon što je planuo požar pobjegao je s mjesta događaja.

Tragedija je izbjegnuta zahvaljujući zaposlenicima koji su se u tom trenutku nalazili u pizzeriji.

"Sve se odigralo u nekoliko trenutaka. Radnici su pokazali iznimnu prisebnost i odmah počeli gasiti vatru, te spriječili da izgori cijeli lokal", rekao je izvor blizak istrazi.

Policija je brzom intervencijom identificirala i locirala osumnjičenog. S.G. je uhićen, a po nalogu nadležnog tužiteljstva određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U zakonskom roku bit će priveden na ispitivanje uz kaznenu prijavu.