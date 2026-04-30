Spriječen masovni napad u Londonu: Mladić pokušao kupiti oružje od prikrivenih agenata

Britanski sud proglasio je krivim 21-godišnjaka koji je planirao masovni napad vatrenim oružjem u supermarketu, nakon što je razotkriven u tajnoj operaciji sigurnosne službe MI5.

Alfie Coleman mjesecima je putem šifriranih aplikacija komunicirao s osobama za koje je vjerovao da mu mogu nabaviti oružje, no zapravo je bio u kontaktu s prikrivenim agentima. U rujnu 2023. uhićen je na parkiralištu supermarketa u Londonu kada je pokušao kupiti poluautomatski pištolj Makarov, pet spremnika i 200 komada streljiva, za što je pripremio oko 3500 funti koje je uštedio od honorarnog posla.

Istragom je utvrđeno da je sastavio i takozvani "popis za odstrel" s imenima kolega i kupaca koje je smatrao neprijateljima, a policija navodi da je bio inspiriran ekstremno desničarskom ideologijom i ranijim terorističkim napadima, piše Sky News.

Sigurnosne službe naglašavaju kako ovaj slučaj pokazuje sve veći problem radikalizacije mladih putem interneta, ali i važnost ranog otkrivanja i sprječavanja takvih planova. Presuda se smatra važnim signalom u borbi protiv ekstremizma i terorizma u Ujedinjenom Kraljevstvu.