Stiže novi zakon o potrošačima: Lakši raskid ugovora, strože kazne, bitne promjene s akcijama i popustima...

Vlada je u četvrtak u sabor uputila izmjene Zakona o zaštiti potrošača kojima se između ostalog uvodi funkcija za jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu, tzv. gumba za jednostrani raskid, a omogućuje se i progresivno sniženje cijene tijekom rasprodaje i popravak robe nakon isteka jamstva.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija izvijestio je da se vladinim prijedlogom u hrvatsko zakonodavstvo prenose tri važne direktive EU-a te se istodobno moderniziraju pojedine nacionalne odredbe kako bi se osigurala veća pravna sigurnost, transparentnost te jasnoća prava i obveza trgovaca i potrošača.

Prenošenjem Direktive o financijskim uslugama sklopljenih na daljinu uvodi se veća transparentnost i obveza pružanja ključnih informacija na razumljiv način, što je osobito važno zbog složenosti takvih ugovora.

Propisuje sr i pravo potrošača da na zahtjev komunicira s fizičkom osobom, a ne samo putem automatiziranih alata poput chat botova, rekao je Rakocija.

Raskid ugovora u nekoliko klikova, pravo na popravak nakon isteka jamstva

Uvodi se i funkcija jednostranog raskida koja omogućuje potrošaču da u roku od 14 dana raskine ugovor jednako jednostavno kao što ga je sklopio, u nekoliko klikova.

Direktiva o zelenom osnaživanju potrošača, prema Rakocijevim riječima, donosi obvezu informiranja o okolišnim i društvenim učincima proizvoda i usluga te stroža pravila protiv greenwashinga. To je marketinška praksa kada neka organizacija lažno ili pretjerano predstavlja svoje proizvode, politike ili ciljeve kao ekološki prihvatljive iako u stvarnosti to nisu ili su samo minimalno zeleni.

Direktiva o pravu na popravak robe propisuje obvezu popravka određenih proizvoda i nakon isteka zakonskog jamstva, uz osiguranje rezervnih dijelova. Zabranjuje se odbijanje popravka ako je proizvod prethodno popravljao neovlašteni serviser ili sam potrošač.

Uspostavit će se i europska internetska platforma za pronalazak servisera, čime se potrošačima olakšava pristup popravku.

Obveza isticanja bazne cijene

Osim usklađivanja s pravom EU-a, predlažu se i nacionalne mjere za dodatnu zaštitu potrošača. Tako se propisuje obveza isticanja bazne cijene iz prethodnog razdoblja radi lakšeg praćenja promjena cijena kao i obveza objava važećih cjenika na mrežnim stranicama trgovaca.

Jasnije se uređuju pravila za sniženje, rasprodaje i akcije pri čemu se snižena cijena mora računati u odnosu na najnižu cijenu u prethodnih 30 dana.

Dodatno se zabranjuje odbijanje sklapanja ugovora s potrošačem zbog odabranog sredstva plaćanja osim u posebno opravdanim slučajevima.

Predviđa se i povećanje maksimalnih novčanih kazni za povrede zakona kako bi one bile učinkovite, proporcionalne i imale stvarni odvraćajući učinak.

Predviđeno je odgođeno stupanje na snagu odredbi kojima se prenosi Direktiva o financijskim uslugama sklopljenih na daljinu koje stupaju na snagu 19. lipnja 2026., odredbi kojima se prenosi Direktiva o promicanju popravka robe koje će stupiti na snagu 31. srpnja 2026. i odredbi kojima se prenosi Direktiva o jačanju položaja potrošača koje će stupiti na snagu 27. rujna 2026.

Odredbe kojima se uređuje isticanje bazne cijene i cjenika na mrežnim stranicama trgovaca stupit će na snagu 120-ti dan od dana objave u Narodnim novinama, s obzirom na to da će se pravilnici kojima će se razraditi način ispunjavanja predmetnih obveza trgovaca donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona.

Premijer Andrej Plenković rekao je da su izmjene važne kako bi se prijenosom europskih propisa dodatno ojačao položaj hrvatskih potrošača te ojačala transparentnost, jasnije obveze za trgovce, detaljnije predugovorno informiranje, mogućnost jednostavnog raskida ugovora na daljinu i jasnije isticanje cijena.

"Sve je to dio napora za borbu protiv inflatornih pritisaka", rekao je Plenković i dodao kako su vladini prijedlozi usmjereni na bolju informiranost, sigurnost i zaštitu potrošača.