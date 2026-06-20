Vlast u Srbiji sasula teške optužbe na račun studenata, ministar pravosuđa: "Tu postoje elementi terorizma"

Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić izjavio je u subotu kako u slučaju ocjene tužiteljstva da su studenti na masovnom prosvjedu 15. ožujka 2025. simulirali uporabu zvučnog topa "ima elemenata kaznenog djela terorizma".

Ta Vujićeva izjava nastavak je kampanje vlasti protiv studentskog pokreta započete u petak kada su visoki srbijanski dužnosnici optužili studente za laži o uporabi zvučnog oružja na masovnom protuvladinom prosvjedu 15. ožujka, za pokušaj izazivanja uličnih sukoba, kao i za "ideju o ubojstvu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i izazivanja građanskog rata" u zemlji.

Optužbe iz vrha vlasti došle su u danu kada je Više javno tužiteljstvo (VJT) u priopćenju objavilo da je istragom nedavne i nerazjašnjene smrti jedne studentice Filozofskog fakulteta u Beogradu utvrdilo kako su studenti u blokadi fakulteta dogovarali "simuliranje uporabe zvučnog topa" na masovnom studentskom prosvjedu 15. ožujka.

Nakon što je ta vijest bila udarna u petak u državnim i provladinim komercijalnim medijima, Vujić je u subotu TV Informer, blizak predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ocijenio da je VJT "pristupilo ozbiljno slučaju zapisnika studentskog plenuma i navodne uporabe zvučnog topa" i da će "na temelju dokaza koje imaju kvalificirati ozbiljno kazneno djelo" u kojem ima elemenata terorizma, jer postoji "uznemiravanje javnosti i osjećaj nesigurnosti kada građani gube povjerenje u institucije".

Ustvrdio je da je tužiteljstvo "vrlo profesionalno" i "uvijek izlazi sa jasnim dokazima".

U Beogradu je, na poziv studenata, 15. ožujka 2025. organiziran jedan od najvećih skupova u povijesti države, kao nastavak niza protuvladinih prosvjeda zbog pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog 2024.

U vrijeme dok je 15. ožujka šutnjom odavana počast nastradalima, u 11. minuti ulicom se čuo zvuk koji je izazvao paniku na ulici, a narednih dana u javnosti su se pojavile optužbe da je policija koristila tzv. zvučni top.

No VJT tvrdi da su studenti, razbježavši se, simulirali da su državna tijela upotrijebila zvučni top kako bi se vlast u Beogradu "u domaćoj i međunarodnoj javnosti" optužila za uporabu soničnog oružja na prosvjedu, s ciljem da se "stvori panika u javnosti i strah kod građana, te izazovu nemiri koji bi doveli do nasilne promjene ustavnog poretka i ugroze sigurnosti države".

Studenti u blokadi uzvratili su u petak na optužbe tužiteljstva ustvrdivši kako ono pokušava "skrenuti pozornost" s temeljnih pitanja o događajima od 15. ožujka.

Uslijedile su oštre izjave predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić i ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića u kojima se studente optužuje za "monstruozan plan" rušenja ustavnog poretka, te da je "ideja bila ubiti Aleksandra Vučića i njegovu obitelj i izazvati građanski rat u Srbiji".

Programski direktor nevladine organizacije Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) Raša Nedeljkov izjavio je u subotu za N1 da se u "provladinim medijima vodi orkestrirana kampanja", ocijenivši kao "zastrašujuću" činjenicu da u tome sudjeluje i tužiteljstvo.

Posebno je zabrinjavajuće, dodaje, "to što ovakva politička instrumentalizacija tužiteljstva najavljuje moguće pojačavanje represije i odmazde prema svima koji su se u javnosti bavili slučajem zvučnog topa... ili samo iznosili činjenice u vezi s tim".

Tezu o simuliranju uporabe zvučnog topa 15. ožujka "mogu kupiti samo umovi isprani toksičnom propagandom", naglasio je Nedeljkov.