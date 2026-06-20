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Vlast u Srbiji sasula teške optužbe na račun studenata, ministar pravosuđa: "Tu postoje elementi terorizma"

Piše Hina, 20. lipnja 2026. @ 12:32 komentari
Masovni studentski prosvjed u Srbiji, 15. ožujka 2025.
Masovni studentski prosvjed u Srbiji, 15. ožujka 2025. Foto: Afp
Srbijanski dužnosnici optužili su studente za laži o uporabi zvučnog oružja na masovnom protuvladinom prosvjedu 15. ožujka 2025. godine, a Više javno tužiteljstvo je utvrdilo da su studenti u blokadi fakulteta dogovarali "simuliranje uporabe zvučnog topa".
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