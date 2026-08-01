Američka vojska bacila bombu od 900 kg na obiteljsku kuću, ubila dvogodišnje dijete i njegove roditelje

Američka vojska bacila je u četvrtak bombu na stambeno područje u Iranu i ubila troje civila. Prema informacijama iranskih dužnosnika, ubijeni su muž, žena i njihov dvogodišnji sin, dok je drugo dvoje djece izvučeno živo iz ruševina.

Napad se dogodio na iranskom otoku Qeshm, gdje je na obiteljsku kuću bačena bomba od 900 kilograma, prema analizi videozapisa, fotografija i satelitskih snimaka stručnjaka za oružje i New York Timesa.

Veličina kratera i fragmenata, piše medij, pokazuju da je u napadu korištena bomba Mark-84, jedna od najvećih konvencionalnih bombi koje koristi američka vojska. Lokacija i vrijeme napada u skladu su s mjestom i vremenom djelovanja vojske SAD-a, a dokazi otvaraju pitanja o tome što je SAD ciljao i zašto je korištena tako jaka bomba.

Pogođena kuća nalazi se u gusto naseljenom dijelu otoka, koji se nalazi u Hormuškom tjesnacu, na jugu Irana, a čini se da je ovaj napad bio dio niza napada koje je američka vojska pokrenula kao odmazdu za prethodne iranske napade na američku vojnu bazu u Jordanu.

New York Times piše da nije pronašao nikakve dokaze vojnih položaja u blizini obiteljske kuće, niti je bilo ikakvih izvješća o vojnim žrtvama od napada, što iranske vlasti obično objavljuju.

Zbog napada je raseljeno oko 20 susjednih kućanstava, rekli su iranski dužnosnici, a snimka pokazuje krhotine i oštećena vozila udaljena više od 60 metara. Dodatni napadi su također uništili dva skladišta izvan grada grada, piše NYT.