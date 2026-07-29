Vodič za nedjeljnu kupnju: Koje trgovine rade skraćeno, a koji trgovački centri pune smjene?

Za sve koji kupnju planiraju obaviti u zadnjem danu tjedna, donosimo pregled radnog vremena trgovina i trgovačkih centara po većim hrvatskim gradovima.

Neke trgovine radit će po skraćenom radnom vremenu, pa se građanima savjetuje da unaprijed provjere radno vrijeme najbliže poslovnice.

U nastavku donosimo detaljan popis otvorenih lokacija po gradovima i njihovo radno vrijeme:

Kaufland

Zagreb:

Barutanski jarak 54, Zagreb - Barutanski Jarak (07:00 – 21:00)

Planinska 2F, Zagreb - Peščenica (07:00 – 21:00)

Julija Knifera 1, Zagreb - Središće (07:00 – 21:00)

Ulica kneza Branimira 119, Zagreb - Ravnice (07:00 – 21:00)

Zagrebačka cesta 136, Zagreb (07:00 – 21:00)

Jablanska ulica 80, Zagreb - Jablanska (07:00 – 21:00)

Ulica Karela Zahradnika 16a, Zagreb - Sloboština (07:00 – 21:00)

Vile Velebita 6, Zagreb - Studentski grad (07:00 – 21:00)

Jaruščica 6, Zagreb - Blato (07:00 – 21:00)

Antuna Šoljana 43, Zagreb - Jankomir (07:00 – 21:00)

Ventilatorska cesta 1, Zagreb - Lučko (07:00 – 21:00)

Bistrička 6, Zagreb - Sesvete (07:00 – 21:00)

Rijeka:

Osječka 39, Rijeka - Škurinje (07:00 – 21:00)

Zametska 44, Rijeka - Zamet (07:00 – 21:00)

Osijek:

Svilajska ulica 37, Osijek (07:00 – 20:00)

Ulica Josipa Reihl-Kira 40, Osijek (07:00 – 20:00)

Split:

114. Brigade 6, Split - Ravne njive (07:00 – 22:00)

Poljička cesta 34, Split - Trstenik (07:00 – 22:00)

Lidl

Zagreb:

Ulica Avenija Dubrava 33, 10000 Zagreb (08:00 – 21:00)

Kobiljačka cesta 54, 10360 Sesvete / Zagreb (08:00 – 18:00)

Osijek:

Ulica Zeleno polje 8A, 31000 Osijek (08:00 – 18:00)

Split:

Ulica kralja Držislava 24, 21000 Split (08:00 – 23:00)

Plodine

Rijeka:

Labinska ulica 51A, Rijeka (07:00 – 22:00)

Interspar

Zagreb:

Ulica kneza Branimira 181, Zagreb (07:00 – 21:00)

Rijeka:

Ulica Janka Polića Kamova 81A, Rijeka (08:00 – 21:00)

Ulica Maria Gennarija 18, Rijeka (07:00 – 21:00)

Osijek:

Ulica sv. Leopolda Bogdana Mandića 7, Osijek (07:00 – 20:00)

Split:

Ulica Josipa Jovića 93, Split (08:00 – 22:00)

Nedjeljno radno vrijeme drugih trgovačkih lanaca potražite na radne-nedjelje.com.

Tommy

Rijeka:

Ulica braće Stipčić 3, Rijeka (07:00 – 13:00)

Split:

Put Brda 13, Split

Šibenska ulica 9, Split

Varaždinska ulica 3A, Split

Trg hrvatske bratske zajednice 4, Split

Matoševa ulica 29, Split

Zoranićeva ulica 5, Split

Ulica Miroslava Krleže 1, Split

Držićeva ulica 1, Split

Lovački put 11, Split

Hrvojeva ulica 2, Split

Dražanac 46B, Split

Ulica svetog Petra 44, Split

Šoltanska ulica 12, Split

Žnjanska ulica 4, Split

Eurospin

Kukuljanovo 350, Rijeka (07:00 – 21:00)

Cesta Dalmatinskih brigada 7A, Matulji (08:00 – 21:00)

Zagrebačka ulica 52, Požega (09:00 – 19:00)

Štrmac 303, Labin (08:00 – 21:00)

Ulica istarskih narodnjaka 17, STOP SHOP, Pazin (08:00 – 21:00)

Ulica Mate Vlašića 51A, Poreč (08:00 – 22:00)

Ulica Matije Gupca 59, Zadar (08:00 – 22:00)

Ulica Rimske centurijacije 100, Pula (07:30 – 22:00)

Ulica 4. gardijske brigade 1, Zadar (08:00 – 22:00)

STOP SHOP, Đakovo (08:00 – 14:00)

Žutska ulica 1, Biograd na Moru (08:00 – 21:00)

Južna magistrala 3, Šibenik (07:00 – 21:00)

Ulica sv. Franje Asiškog 83A, Metković (07:00 – 21:00)

Trgovački centri otvoreni ove nedjelje