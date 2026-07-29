RADNE/NERADNE NEDJELJE
Vodič za nedjeljnu kupnju: Koje trgovine rade skraćeno, a koji trgovački centri pune smjene?
PišeDNEVNIK.hr,
29. srpnja 2026. @ 10:25
Pogledajte koje su trgovine i trgovački centri otvoreni ovu nedjelju po gradovima te provjerite njihovo radno vrijeme.
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Za sve koji kupnju planiraju obaviti u zadnjem danu tjedna, donosimo pregled radnog vremena trgovina i trgovačkih centara po većim hrvatskim gradovima.
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Neke trgovine radit će po skraćenom radnom vremenu, pa se građanima savjetuje da unaprijed provjere radno vrijeme najbliže poslovnice.
U nastavku donosimo detaljan popis otvorenih lokacija po gradovima i njihovo radno vrijeme:
Kaufland
Zagreb:
- Barutanski jarak 54, Zagreb - Barutanski Jarak (07:00 – 21:00)
- Planinska 2F, Zagreb - Peščenica (07:00 – 21:00)
- Julija Knifera 1, Zagreb - Središće (07:00 – 21:00)
- Ulica kneza Branimira 119, Zagreb - Ravnice (07:00 – 21:00)
- Zagrebačka cesta 136, Zagreb (07:00 – 21:00)
- Jablanska ulica 80, Zagreb - Jablanska (07:00 – 21:00)
- Ulica Karela Zahradnika 16a, Zagreb - Sloboština (07:00 – 21:00)
- Vile Velebita 6, Zagreb - Studentski grad (07:00 – 21:00)
- Jaruščica 6, Zagreb - Blato (07:00 – 21:00)
- Antuna Šoljana 43, Zagreb - Jankomir (07:00 – 21:00)
- Ventilatorska cesta 1, Zagreb - Lučko (07:00 – 21:00)
- Bistrička 6, Zagreb - Sesvete (07:00 – 21:00)
Rijeka:
- Osječka 39, Rijeka - Škurinje (07:00 – 21:00)
- Zametska 44, Rijeka - Zamet (07:00 – 21:00)
Osijek:
- Svilajska ulica 37, Osijek (07:00 – 20:00)
- Ulica Josipa Reihl-Kira 40, Osijek (07:00 – 20:00)
Split:
- 114. Brigade 6, Split - Ravne njive (07:00 – 22:00)
- Poljička cesta 34, Split - Trstenik (07:00 – 22:00)
Lidl
Zagreb:
- Ulica Avenija Dubrava 33, 10000 Zagreb (08:00 – 21:00)
- Kobiljačka cesta 54, 10360 Sesvete / Zagreb (08:00 – 18:00)
Osijek:
- Ulica Zeleno polje 8A, 31000 Osijek (08:00 – 18:00)
Split:
- Ulica kralja Držislava 24, 21000 Split (08:00 – 23:00)
Plodine
Rijeka:
- Labinska ulica 51A, Rijeka (07:00 – 22:00)
Interspar
Zagreb:
- Ulica kneza Branimira 181, Zagreb (07:00 – 21:00)
Rijeka:
- Ulica Janka Polića Kamova 81A, Rijeka (08:00 – 21:00)
- Ulica Maria Gennarija 18, Rijeka (07:00 – 21:00)
Osijek:
- Ulica sv. Leopolda Bogdana Mandića 7, Osijek (07:00 – 20:00)
Split:
- Ulica Josipa Jovića 93, Split (08:00 – 22:00)
Nedjeljno radno vrijeme drugih trgovačkih lanaca potražite na radne-nedjelje.com.
Tommy
Rijeka:
- Ulica braće Stipčić 3, Rijeka (07:00 – 13:00)
Split:
- Put Brda 13, Split
- Šibenska ulica 9, Split
- Varaždinska ulica 3A, Split
- Trg hrvatske bratske zajednice 4, Split
- Matoševa ulica 29, Split
- Zoranićeva ulica 5, Split
- Ulica Miroslava Krleže 1, Split
- Držićeva ulica 1, Split
- Lovački put 11, Split
- Hrvojeva ulica 2, Split
- Dražanac 46B, Split
- Ulica svetog Petra 44, Split
- Šoltanska ulica 12, Split
- Žnjanska ulica 4, Split
Eurospin
- Kukuljanovo 350, Rijeka (07:00 – 21:00)
- Cesta Dalmatinskih brigada 7A, Matulji (08:00 – 21:00)
- Zagrebačka ulica 52, Požega (09:00 – 19:00)
- Štrmac 303, Labin (08:00 – 21:00)
- Ulica istarskih narodnjaka 17, STOP SHOP, Pazin (08:00 – 21:00)
- Ulica Mate Vlašića 51A, Poreč (08:00 – 22:00)
- Ulica Matije Gupca 59, Zadar (08:00 – 22:00)
- Ulica Rimske centurijacije 100, Pula (07:30 – 22:00)
- Ulica 4. gardijske brigade 1, Zadar (08:00 – 22:00)
- STOP SHOP, Đakovo (08:00 – 14:00)
- Žutska ulica 1, Biograd na Moru (08:00 – 21:00)
- Južna magistrala 3, Šibenik (07:00 – 21:00)
- Ulica sv. Franje Asiškog 83A, Metković (07:00 – 21:00)
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- Supernova Karlovac (09:00 – 21:00)
- Supernova Požega (09:00 – 19:00)
- STOP SHOP Gospić (09:00 – 14:00)
- STOP SHOP Labin (09:00 – 14:00)
- STOP SHOP Pazin (09:00 – 14:00)
- Supernova Slavonski Brod (09:00 – 14:00)
- Galerija Poreč (07:00 – 22:00)
- Hey Park Zadar (08:00 – 21:00)
- Supernova Zadar (09:00 – 22:00)
- Max City Pula (09:00 – 21:00)
- Supernova Šibenik (08:00 – 21:00)
- Dalmare Šibenik (09:00 – 21:00)
- STOP SHOP Kaštel Sućurac (09:00 – 14:00)
- Tower Center Rijeka (10:00 – 21:00)
- Mall of Split (09:00 – 21:00)