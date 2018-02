Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u subotu kao ne želi zaštitu hrvatske policije te je zanijekao kako je uopće tražio posebni tretman pri njegovu iznenadnom boravku u Karlovcu ovog tjedna dodajući kako mu je želja da ubuduće uopće ne mora putovati kroz Hrvatsku nego samo kroz Srbiju.

"Ne treba me štititi policija Hrvatske... Ne osjećam se sigurno da me oni štite i vjerujem da će veoma brzo biti izgrađen put od Banje Luke do Bijeljine i do granice sa Srbijom i neće biti potrebe za putovanje kroz Hrvatsku", kazao je Milorad Dodik, očevidno uvrijeđen tretmanom u Hrvatskoj.

Novinarima je potvrdio kako je nedavno morao platiti kaznu zbog prebrze vožnje u Hrvatskoj.

Presretač hrvatske prometne policije zaustavio je Dodika i njegovu pratnju na autocesti pri povratku iz Beograda u Banju Luku jer su vozili brzinom od 200 kilometara na sat.

"Kod Vinkovaca je moju kolonu zaustavila hrvatska prometna policija zbog prekoračenja brzine. Uredno smo platili kaznu i to je to", pojasnio je Dodik taj događaj.

Za Dodika je navodno tražena polcijska pratnja dok boravi u Hrvatskoj no ona mu je uskraćena jer on nije državni dužnosnik i ne spada u kategoriju osoba koje imaju pravo na posebni tretman. (Hina)