Talijanska premijerka: "To je prioritet. Ograničenja se ne smiju prihvatiti"

Talijanska premijerka Giorgia Meloni u četvrtak je pozvala da se u potpunosti vrati slobodna plovidba Hormuškim tjesnacem.

Meloni je u četvrtak u talijanskom parlamentu rekla da se ograničenja ne smiju prihvatiti.

"Jer, dopusti li se Iranu uvođenje dodatnih carina na tranzit kroz tjesnac, mogle bi se i dalje nastaviti nepredvidive ekonomske posljedice", rekla je.

Prioritetom Italije i njezinih europskih partnera smatra potpuni povratak slobode plovidbe tjesnacem između Irana i Arapskog poluotoka u uvjetima koji su ondje postojali i prije iranskog rata.

Najavila je i da će na postizanju tog cilja surađivati sa svojim međunarodnim partnerima.

S obzirom na vrlo napetu ekonomsku situaciju Meloni je spomenula i mogućnost privremenog ublažavanja proračunskih pravila EU-a. Kazala je da će se, u slučaju nove eskalacije i daljnjeg pogoršanja situacije, europski odgovor morati ozbiljno razmotriti.

"U tom slučaju ne bi trebalo biti tabuom razmatrane moguće suspenzije Pakta o stabilnosti i rastu", rekla je talijanska čelnica.