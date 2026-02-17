Drama u šumi: Medvjedica napala i izgrizla šumara, a onda je njegov sin izvukao pištolj

Medvjedica je napala i ozlijedila šumara u središnjoj Slovačkoj, a potom ju je njegov sin usmrtio.

U blizini mjesta događaja pronađena su tri mladunca koja su ostala bez majke.

Državni tajnik za okoliš Filip Kuffa izjavio je u ponedjeljak, pozivajući se na izjavu sina napadnutog šumara, da su njih dvojica s lovačkim psom pregledavali drvnu građu u šumi kada ih je medvjedica iznenada napala.

Prema Kuffinim riječima, otac je u samoobrani ispalio nekoliko hitaca iz pištolja, no životinja ga je oborila i više puta ugrizla. Sin je potom usmrtio medvjedicu pištoljem. Oko 200 metara dalje pronašao je i teško ozlijeđenog psa, koji je kasnije uginuo. Otac je zbrinut u bolnici.

Glasnogovornik Interventnog tima za smeđe medvjede potvrdio je za javnu radioteleviziju STVR da je ubijena životinja bila ženka koja je dojila mladunce. U blizini su pronađena tri medvjedića, procijenjene starosti od oko mjesec dana, koji su već bili znatno oslabljeni.

Mladunci, koji ne bi mogli sami preživjeti, prevezeni su u zoološki vrt u Bojnicama na zapadu Slovačke. Jedini mužjak među njima bio je teško dehidriran i zahtijevao je hitnu veterinarsku pomoć.