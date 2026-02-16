Alarmantno stanje na otoku: Nemaju čak ni igle za vađenje krvi, ostali i bez ginekologa

Zdravstveni standard na Krku opasno zapinje. Upozorila je na to medicinska sestra s najvećeg hrvatskog otoka.

Od neispravnog rendgenskog uređaja do odbijanja pacijenata za vađenje krvi - samo je dio problema s kojim se nose i zdravstveni radnici i pacijenti.

Najžalosnije je što se na neizdrživo stanje već upozoravalo, ali ni prosvjed nije pomogao.

Situacija je dugoročno neodrživa i zabrinjavajuća, poručuje u svom statusu na društvenoj mreži medicinska sestra Doma zdravlja.

"Rendgenski uređaj ne radi već mjesecima. Uz to, prije nekoliko dana, tridesetak pacijenata nismo mogli izvaditi krv jer nismo imali osigurane epruvete ni igle za provođenje tog također osnovnog dijagnostičkog postupka", rekla je Marija Vidoni, medicinska sestra Doma zdravlja na Krku.

A sve to potvrđuju i pacijenti.

"Po primjeru RTG uređaja, već je mjesecima u kvaru. U osmom mjesecu sam imao slomljen prst i naprosto sam bio odbijen to posnimiti tu na Krku. Bio sam primoran ili ići u Rijeku ili odustat”, rekao je Mauro.

Vodstvo Doma zdravlja stanjem je upoznato. Zbog neisplativosti popravka RTG uređaja, uvjeravaju, nabavit će se novi. A vađenje krvi, kažu, osigurava privatni laboratorij.

"Koji ima ugovor s HZZO-om i koji je dužan svim ordinacijama opće medicine na području Krka koji rade uslugu vađenja krvi osigurati potreban materijal. Međutim taj laboratorij već nekoliko puta izbjegava svoje obaveze. Dom zdravlja je još prošli tjedan reagirao na taj incident i on se riješio, danas smo uputili i službeni dopis HZZO-u vezan za tu problematiku", rekao je Vinko Štimac, v.d. ravnatelja Doma zdravlja PGŽ.

Na probleme su zdravstveni radnici otoka već upozoravali. U ljeto 2024. organizirali su prosvjed. Progovorili. Apelirali. Tražili. Ali….

Promijenilo se nažalost, ali samo na gore jer od prije dvije godine ostali smo bez još četiri sestre koje su te iste sezone na kraju otišle i bez dvije ambulante, jedna radi polovično”, rekla je Ljubica Depope, medicinska sestra.

I to nije sve. Od ožujka žene na Krku ostaju i bez socijalnog ginekologa. Iz Grada, kažu - stanje je zapušteno s puno nemara. Oni pomažu od financiranja turističkih ambulanta do dodatnih pregleda i timova hitne.

"Od 1. veljače i novu mjeru koja je sada na e-savjetovanju, a to je da grad Krk s 500 eura mjesečno sufinancira ili subvencionira smještaj zdravstvenih radnika koji su iz drugih dijelova Hrvatske odlučili doći radit na otok Krk i u grad Krk”, rekao je Darijo Vasilić, gradonačelnik Krka.

A najizazovniji dio godine tek dolazi.

"Alternativa da mi kao udruga obiteljskih liječnika na razini Hrvatske, a ja osobno odgovoran za područje PGŽ-a upozorimo sve ambasade i veleposlanstva iz zemalja iz kojih dolaze turisti na oprez pri dolasku jer ims e neće moći garantirati zdravstvena zaštita u slučaju potrebe”, rekao je Leonardo Bressan, Predsjednik Podružnice KoHOM-a PGŽ.

Jer zimi na otoku boravi oko 20 tisuća stanovnika, a ljeti se taj broj penje na oko 170 tisuća.