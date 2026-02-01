Medvedev bocnuo Trumpa: "Emotivan je, učinkovit. No, nismo pronašli njegove podmornice"

Bivši predsjednik Rusije i aktualni zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije, Dmitrij Medvedev, pohvalio je američkog predsjednika Donalda Trumpa kao učinkovitog vođu koji teži miru. Spomenuo je i navodne nuklearne podmornice na ruskim obalama.

Trump je ranije rekao da želi da ga se pamti kao predsjednika "mirovnika", najavljivao je i da je sporazum o okončanju rata u Ukrajini blizu, ali za sad je samo zakazan novi krug razgovora.

Na pitanje o tvrdnjama da je Trump nekakav ruski agent te smatra li Medvedev da je on pozitivan ili negativan prema Rusiji, rekao da je američki narod izabrao Trumpa i da Moskva poštuje tu odluku.

"On je emotivna osoba, ali s druge strane, kaos o kojem se često govori i koji se navodno stvara njegovim djelovanjem, nije u potpunosti točan", rekao je Medvedev, pohvalivši Trumpovu hrabrost u otporu američkom establišmentu - kaže, ponekad je "drzak" stil američkog predsjednika bio učinkovit, prenosi Reuters.

"Očito je da iza svega stoji potpuno svjesna i promišljena strategija. Trump želi ući u povijest kao mirotvorac – i on to doista pokušava. On to zaista nastoji postići. I upravo zato su kontakti s Amerikancima postali znatno produktivniji", dodao je.

Trumpova prijetnja podmornicama

Medvedev je rekao da je ključ za razumijevanje Trumpa njegovo poslovno zaleđe, uz opasku da ne postoji bivši poslovni čovjek - aludirajući na staru rusku šalu da ne postoji ni bivši agent KGB-a.

Trump je u kolovozu izjavio da je naredio približavanje dviju američkih nuklearnih podmornica Rusiji, kao odgovor na "izrazito provokativne" izjave o riziku od rata. Medvedev je rekao da ih oni "još uvijek nisu pronašli".

Nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Medvedev je u više navrata oštro napadao Kijev i zapadne zemlje, upozoravajući pritom na opasnost eskalacije rata prema "nuklearnoj apokalipsi".

Medvedev je rekao da će Rusija "uskoro ostvariti vojnu pobjedu" u ratu u Ukrajini, ali je naglasio da je ključno spriječiti daljnje sukobe: Volio bih da se to dogodi što prije".

"No, jednako je važno razmišljati o tome što će uslijediti nakon toga. U konačnici, cilj pobjede jest spriječiti nove sukobe. To je potpuno jasno", rekao je.

Rusija trenutno kontrolira petinu Ukrajine, ali do sada nije uspjela zauzeti cijelu istočnu regiju Donbasa, gdje ukrajinske snage drže oko 10%, odnosno 5000 četvornih kilometara, prema dostupnim kartama.