Zbog prijetnje iz Amerike predsjednik zatražio pomoć vojnih sila: Trebamo radare, projektile, dronove...

Zbog gomilanja američkih snaga na Karibima, venezuelski predsjednik Nicolás Maduro obratio se Rusiji, Kini i Iranu za pomoć. Kako bi poboljšao svoje istrošene vojne kapacitete, zatražio je obrambene radare, popravke zrakoplova i potencijalno projektile, otkrivaju interni dokumenti američke vlade koje je na uvid dobio The Washington Post.

Zahtjevi Moskvi upućeni su u obliku pisma ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, a trebali su biti uručeni tijekom posjeta višeg pomoćnika ruskoj prijestolnici ovog mjeseca.

Maduro je, prema dokumentima, također napisao pismo kineskom predsjedniku Xi Jinpingu tražeći "proširenu vojnu suradnju" između dviju zemalja kako bi se suprotstavio "eskalaciji između SAD-a i Venezuele". U pismu je Maduro zatražio od kineske vlade da ubrza proizvodnju radarskih sustava za detekciju koje proizvode kineske tvrtke.

Nicolas Maduro, predsjednik Venezuele Foto: Afp

U dokumentima se navodi da je ministar prometa Ramón Celestino Velásquez nedavno koordinirao i pošiljku vojne opreme i dronova iz Irana dok je planirao posjet toj zemlji. Rekao je iranskom dužnosniku da Venezueli treba "oprema za pasivno otkrivanje", "GPS scrambleri" i "gotovo sigurno dronovi s dometom od 1000 km", navodi se u dokumentima.

"U pismu je Maduro naglasio ozbiljnost percipirane američke agresije na Karibima, uokvirujući američku vojnu akciju protiv Venezuele kao akciju protiv Kine zbog njihove zajedničke ideologije", navodi se u američkim dokumentima.

Iz dokumenata nije jasno kako su odgovorili Rusija, Kina i Iran.

Kremlj je odbio komentirati pismo, ali u petak navečer Ministarstvo vanjskih poslova reklo je da Moskva podržava Venezuelu "u obrani njezinog nacionalnog suvereniteta" i da je "spremna odgovoriti na odgovarajući način na zahtjeve naših partnera u svjetlu novih prijetnji".