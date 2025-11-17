Lažirao vlastitu smrt pa vodio kartel iz Europe: U Malagi uhićen opasni narkobos Pipo

Jedan od najtraženijih ekvadorskih narkobosova, Wilmer Chavarría, poznat pod nadimkom Pipo, uhićen je u nedjelju u Malagi u zajedničkoj akciji ekvadorske i španjolske policije, potvrdio je ekvadorski predsjednik Daniel Noboa.

Chavarría se smatra vođom moćne kriminalne organizacije Los Lobos, a godinama je izbjegavao pravdu zahvaljujući lažiranju vlastite smrti i novom identitetu.

Prema riječima predsjednika, Pipo je 2021. tijekom pandemije COVID-19 lažirao smrt, nestao iz Ekvadora i preselio se u Španjolsku, gdje je nastavio voditi kriminalne operacije. Noboa tvrdi da je iz Europe koordinirao pošiljke droge, naređivao atentate i provodio iznude nad rudnicima zlata u Ekvadoru.

Na društvenim mrežama predsjednik je napisao da se Chavarría skrivao u Europi dok je naručivao ubojstva u Ekvadoru, dodajući kako su ga neki već otpisali: "Tražili smo ga u njegovom vlastitom paklu".

Ministar unutarnjih poslova John Reimberg izjavio je da je Chavarría izravno povezan s najmanje 400 smrtnih slučajeva te da je godinama upravljao kriminalnom mrežom čak i iz ekvadorskih zatvora, gdje je bio pritvoren od 2011. do 2019. godine.

Organizacija Los Lobos, koja broji oko 8000 članova, nedavno je proglašena terorističkom organizacijom od strane američkih vlasti. Skupina se povezuje s političkim ubojstvima u Ekvadoru, a pripisuje joj se i bliska suradnja s moćnim meksičkim kartelom Jalisco New Generation.

Ekvador, nekada jedna od najsigurnijih zemalja Južne Amerike, posljednjih je godina postao žarište nasilja. Kao ključna tranzitna točka za kokain iz Kolumbije i Perua, pogođen je naglim porastom kriminala, ubojstava i sukoba narkobandi. Od siječnja do rujna 2025. broj nasilnih smrti porastao je za preko 36 posto u odnosu na prethodnu godinu, a države bilježe masovne zapljene droge, piše Sky News.

Narkobande su u međuvremenu napadale predsjedničke kandidate, državne dužnosnike i novinare u borbi za kontrolu nad lukama i obalnim gradovima. Jedno od najpoznatijih političkih ubojstava dogodilo se 2023. godine, kada je ubijen predsjednički kandidat Fernando Villavicencio. Petorica osumnjičenih uključujući dvojicu za koje se vjeruje da su članovi Los Lobosa osuđena su na više od 100 godina zatvora.

Chavarríjino uhićenje smatra se jednim od najvećih uspjeha ekvadorske policije posljednjih godina.