Incident na Dunavu: Branitelji spriječili bacanje vijenca za srpske žrtve - "Pored nas neće proći"

Dan prije tužne obljetnice u Vukovaru su na Memorijalnom groblju položene ruže i svijeće na grobovima poginulih i ubijenih hrvatskih branitelja i civila te za one za kojima se još traga.

Istovremeno, u Vukovaru je održan i prosvjed branitelja koji su odlučili spriječiti da se u Dunav baci vijenac za žrtve srpske nacionalnosti.

Bacanje vijenca najavila je udruga veterana Domovinskog rata i Antifašista VeDRA, no nakon što su branitelji prepriječili put prema obali, predstavnici udruge ipak se nisu pojavili.

Među braniteljima je bio i zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe, koji je bacanje vijenca za srpske žrtve nazvao protuzakonitim te je pozvao MUP da poduzme mjere.

"Nikakve srpske žrtve ovdje se nisu dogodile niti je itko ubijen osim Hrvata, gdje je rađen masakr 17., 18., 19. i 20. ovdje u Vukovaru. To njihovo izjednačavanje žrtve i agresora im neće proći", poručio je Stipo Mlinarić, zastupnik DP-a.

Istu poruku imao je i Slavko Jurić iz HVIDRA-e Vukovar.

"Ja im poručujem da neće proći pored nas, a ako već žele baciti vijenac u Dunav, neka odu u Borovo Selo, neka ga tamo bace, za sve naše hrvatske žrtve što su pobijene u Borovu Selu '91", poručuje Jurić.

Milenko Bilić, vukovarski branitelj, kaže kako je to režija SDSS-a. "Svi su oni u režiji SDSS-a, odnosno Milorada Pupovca, koji ove državne jasle glođe s 22 milijuna eura koja je dobio od ove, nazovi, Vlade."