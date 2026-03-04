CIA planira naoružati Kurde i pokrenuti ustanak u Iranu? "To bi moglo imati ozbiljne posljedice"

Administracija Donalda Trumpa vodi razgovore s iranskim oporbenim skupinama i kurdskim čelnicima u Iraku o mogućoj vojnoj potpori, navode izvori upoznati s tim razgovorima.

Iranske kurdske oružane skupine imaju tisuće boraca raspoređenih uz granicu između Irana i Iraka, uglavnom u autonomnoj iračkoj regiji Kurdistan. Nekoliko tih skupina posljednjih je dana objavilo priopćenja u kojima nagovještavaju skoru akciju i pozivaju iranske vojnike da im se pridruže, piše CNN.

Iranska Revolucionarna garda (IRCG) posljednjih je dana izvela više napada na kurdske skupine. U utorak su objavili da su njihove položaje gađali desecima dronova.

"Imamo veliku priliku"

Istog dana američki predsjednik Donald Trump razgovarao je s Mustafom Hijrijem, predsjednikom Demokratske stranke iranskog Kurdistana. Riječ je o jednoj od skupina koje je napala iranska Revolucionarna garda.

Prema riječima kurdskog dužnosnika, kurdske oporbene snage mogle bi u idućim danima sudjelovati u kopnenoj operaciji na zapadu Irana. "Vjerujemo da sada imamo veliku priliku", rekao je izvor, dodajući da milicije očekuju potporu SAD-a i Izraela.

Trump je u nedjelju također razgovarao s kurdskim čelnicima u Iraku o američkim vojnim operacijama protiv Irana i mogućoj suradnji između SAD-a i Kurda.

Svaki pokušaj naoružavanja iranskih kurdskih skupina zahtijevao bi potporu iračkih Kurda kako bi se omogućio prolazak oružja kroz njihovo područje i korištenje iračkog Kurdistana kao polazišta za operacije.

Jedan izvor upoznat s planovima rekao je da bi cilj bio da kurdske snage napadima okupiraju iranske sigurnosne snage i tako ih zadrže na tom području. Time bi se stanovnicima velikih iranskih gradova olakšalo sudjelovanje u prosvjedima bez opasnosti od nasilja kakvo se dogodilo tijekom nemira u siječnju.

CIA bez komentara

Drugi američki dužnosnik rekao je da bi Kurdi mogli dodatno opteretiti iranske vojne snage i izazvati nestabilnost u regiji. Razmatra se i mogućnost da kurdske snage zauzmu teritorij na sjeveru Irana, čime bi se stvorila tampon-zona za Izrael.

CIA nije željela komentirati te navode.

Analitičar CNN-a za nacionalnu sigurnost Alex Plitsas rekao je da SAD pokušava potaknuti proces rušenja iranskog režima naoružavanjem Kurda, koji su dugogodišnji američki saveznici u regiji.

"Iranski narod uglavnom nije naoružan i bit će teško srušiti vlast ako se sigurnosne službe ne raspadnu ili ako netko ne naoruža pobunjenike", rekao je Plitsas.

Bivša visoka dužnosnica američkog State Departmenta Jen Gavito upozorila je da bi takav potez mogao imati ozbiljne posljedice.

"Već sada imamo nestabilnu sigurnosnu situaciju s obje strane granice. To bi moglo narušiti irački suverenitet i dodatno ojačati naoružane milicije bez jasne odgovornosti", rekla je.

Izvori tvrde da izraelska vojska posljednjih dana napada iranske vojne i policijske položaje uz granicu s Irakom, djelomično kako bi se pripremio teren za moguće djelovanje kurdskih snaga u sjeverozapadnom Iranu. Ti napadi mogli bi se dodatno pojačati u idućim danima.

"Ti ljudi imaju vlastite interese"

Ipak, eventualna potpora SAD-a i Izraela kurdskim snagama morala bi biti velika. Američke obavještajne procjene pokazuju da iranski Kurdi trenutačno nemaju dovoljno utjecaja ni resursa za uspješan ustanak protiv vlasti.

Kurdske oporbene skupine također su međusobno podijeljene i imaju različite političke ciljeve, što kod dijela američkih dužnosnika izaziva zabrinutost.

Postavlja se pitanje mogu li takve podjele otežati suradnju između SAD-a i Kurda, s obzirom na razinu povjerenja potrebnu za takvu operaciju.

"Možda neće biti tako jednostavno kao uvjeriti neku skupinu da ratuje u američko ime", rekao je jedan dužnosnik američke administracije. "Ti ljudi imaju vlastite interese i pitanje je poklapa li se to s američkim planovima."

Kurdi su etnička skupina bez vlastite države. Procjenjuje se da ih ima između 25 i 30 milijuna, a većinom žive na području koje obuhvaća dijelove Turske, Iraka, Irana, Sirije i Armenije. Većina Kurda su sunitski muslimani, no riječ je o raznolikoj zajednici s različitim političkim i kulturnim tradicijama.

CIA već desetljećima surađuje s kurdskim skupinama u Iraku. Agencija ima operativnu bazu u iračkom Kurdistanu blizu granice s Iranom.

Sjedinjene Države također imaju konzulat u Erbilu, glavnom gradu iračkog Kurdistana, gdje su stacionirane američke i koalicijske snage u sklopu operacija protiv Islamske države.

Kurdske snage posljednjih su godina imale važnu ulogu u borbi protiv Islamske države u Iraku i Siriji, uključujući čuvanje tisuća zarobljenih pripadnika ISIS-a u kampovima na sjeveru Sirije.

Međutim, početkom ove godine nova sirijska vlast pokrenula je vojnu operaciju na sjeveru zemlje tijekom koje su kurdske snage potisnute s tog područja.