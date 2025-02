Stiglo je dosad najjasnije priznanje Rusije: "Došlo je do velike promjene..."

Kremlj je u ponedjeljak pohvalio administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa jer pokušava shvatiti "temeljne uzroke" sukoba u Ukrajini i okončati ga, što je, kako navodi, u suprotnosti s pristupom Europe.

Te izjave jedne su od najjasnijih priznanja Kremlja da je došlo do velike promjene u američkoj politici prema ratu od dolaska Trumpa na dužnost prije pet tjedana.

Poništavajući trogodišnje napore SAD-a da kazni i izolira Moskvu pod administracijom Joea Bidena, Trump se brzo usmjerio na popravljanje odnosa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te je podržao dijelove narativa Kremlja o sukobu.

Trump je prošlog tjedna ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog nazvao diktatorom i sugerirao da je Kijev započeo rat.

Rat je počeo prije točno tri godine, kad je Putin objavio specijalnu vojnu operaciju i poslao svoju vojsku u Ukrajinu.

Upitan o Trumpovim izjavama o Zelenskom i Bidenu, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je sama Trumpova administracija rekla da mijenja svoj pristup prema Rusiji.

"To je ono što pozdravljamo i podržavamo. To je prva stvar. Drugo, nadamo se da će Washington u potpunosti analizirati temeljne uzroke ukrajinskog sukoba - to je zapravo ono na što smo pokušali navesti naše protivnike u Europi da obrate pozornost, što su oni uvijek odbijali učiniti, baš kao i prethodna administracija u Washingtonu", rekao je Peskov.

Rusija je dugo tvrdila da je bila prisiljena pokrenuti rat kako bi zaštitila govornike ruskog jezika u Ukrajini i osigurala da Ukrajina ne uđe u NATO. Ukrajina i Zapad kažu da su to bili samo izgovori za otimanje zemlje u kolonijalnom stilu.

"Bez duboke analize i razumijevanja temeljnih uzroka sukoba u Ukrajini u biti je nemoguće ispravno raditi na (mirovnom) rješenju", rekao je Peskov.

"I ovdje vidimo pokušaje Washingtona da doista shvati što je uzrokovalo ovaj sukob i nadamo se da će ova analiza pomoći naporima u kontekstu rješavanja sukoba", dodao je.

S druge strane, Peskov je rekao da u ovom trenutku nema temelja da Rusija obnovi dijalog s europskim zemljama koje su u ponedjeljak nametnule Moskvi još jedan paket sankcija, uključujući zabranu uvoza aluminija. Peskov je sankcije opisao "posve predvidljivima".

Kremlj je rekao da želi pronaći rješenje za sukob u Ukrajini uz razgovore sa Sjedinjenim Državama te optužio Europu da želi nastaviti neprijateljstva u jeku približavanja Rusije i SAD-a, koje je dovelo do toga da Donald Trump zauzme pomirljiviju poziciju prema Moskvi.

"Europljani nastavljaju putem (...) svog uvjerenja o nužnosti nastavka rata", rekao je Peskov novinarima, uključujući i onima iz AFP-a.

"Ovo uvjerenje Europljana u potpunoj je suprotnosti sa željom da se nađe rješenje za Ukrajinu, što trenutačno činimo s Amerikancima", dodao je Peskov na treću godišnjicu ruskog napada na susjednu zemlju.

Pročitajte i ovo Vrijede 14 dana Objavljene nove cijene goriva: Pogledajte koliko ćemo plaćati od ponoći

Pročitajte i ovo "UKRAJINA JE EUROPA" U Kijevu EU udara kontru Trumpovim pregovorima s Rusijom: "U Ukrajini, o Ukrajini, s Ukrajinom"

Pročitajte i ovo nevjerojatan slučaj Zašto mrtva žena 100 dana leži u bolnici i nije pokopana: "Ugroženi su životi, svi su prijetili da će dati otkaz!"