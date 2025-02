Dabro otkrio kod koga je puška: "Kad vam je već dao snimke, što vam nije i nju dao, jer je kod njega"

Josip Dabro, bivši ministar poljoprivrede i glavni tajnik Domovinskog pokret u sjedištu stranke obrušio se na Nediljka Dujića, bivšeg šefa uprave Hrvatskih šuma i Marija Radića, predsjednika stranke DomINo, svojeg kako kaže, brata.

"Nakon što su moje privatne snimke tjednima zabavljale javnost, vrijeme je da progovorim zašto se od njih napravio spektakl", kazao je na početku. "U mom slučaju radi se neviđeni pritisak na pravosuđe, da me se što prije strpa iza rešetaka, kako ne bih otkrio još jedan krak kriminalne hobotnice".

"Bit ću jasan. Borit ću se do kraja i neću posustati. Očito je da sam dodirnuo u osinje gnijezdo".

Zbog upozoravanja na nepravilnosti u Hrvatskim šumama, optužio je Dujića da mu podmeće i ocrnjava ga kako ne bi otkrio sve afere koje je skrivao u toj državnoj tvrtci.

"Kad sam upozorio na probleme u Hrvatskim šumama, Dujić je rekao da izmišljam štetu od 150 milijuna eura. U ruci držim dokument od 24. srpnja 2024. u kojem je jasno da stoji šteta koju su pretrpile Hrvatske šume", istaknuo je.

Trofejni kalašnjikov

Za svog bivšeg stranačkog kolegu i kako kaže "brata" Marija Radića kaže kako je upravo on medijima poslao snimku na kojoj puca.

"Kad vam je već dao snimke, što vam nije dao i pušku koja je kod njega", naglasio je Dabro dodavši da se upravo Radić interesirao gdje može nabaviti pušku pa mu je onda Dabro dao svoju.

"Radi se o trofejnom oružju mog pokojnog oca, hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, koju sam pronašao nakon njegove smrti", kazao je.

"Ja sam mu dao tu pušku koja je uspomena na mog oca. Spreman sam to potvrditi na detektoru laži. Pozivam Radića da se i on odazove", istaknuo je.

Na pitanje zašto tek danas kaže da je kalašnjikov kod Radića, Dabro odgovara protupitanjem, "A zašto biste vi to trebali znati?" te nastavlja kako mu je policija rekla da ne komentira ništa za vrijeme istrage. Na inzistiranje novinara i dalje nije htio reći zašto to tek sada govori.

Ni u nastavku nije htio odgovarati na pitanja novinara, kao što nije odgovorio ni na pitanje zašto je Radiću da tu pušku, ako mu je to uspomena na oca.

Na upit da je poticao i djecu na korištenje oružja te kako se on osobo osjeća zbog toga, Dabro je i dalje ponavljao da je to predmet istrage. "I na sudu ću odgovarati za to i neću komentirati to."

Još je jednom rekao kako je upravo on osoba koja je podigla ljestvicu ponašanja u Vladi. "Ponosan sam na svoj rad u ministarstvu i čak sam podigao ljestvicu ponašanja", istaknuo je.

Josip Dabro Foto: Vlado Kos/Cropix

O stanju u Hrvatskim šumama, kojoj je na čelu godinama bio nedodirljivi HDZ-ovac Nediljko Dujić, Dabro je upozoravao u jeku svoje afere s pucanjem iz automobila, ističući kako se ljudi u upravi ponašaju kao da su na razini iznad ministra. Kao glavne, isticao je probleme krških pašnjaka te procjenu stanja sirovine.

Nakon ostavke na mjesto ministra, Dabro je svoju ruku u Saboru uvjetovao smjenom uprave Hrvatskih šuma, što se iza zatvorenih vrata na sjednici Vlade i dogodilo 6. veljače.

O Dabrinom pucanju raspravlja se i na osječkom sudu, gdje se odluka očekuje ovaj tjedan, izvijestio je Dnevnik Nove TV.

Josip Dabro - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Saborski zastupnici zabavljaju se Dabrom i nakon što se saznalo da nije služio vojsku zbog ni više ni manje nego prigovora savjesti na nošenje oružja, dok se istovremeno se ulazu u zgradu Sabora na zagrebačkom Črnomercu pojavila obavijest o zabrani unošenja oružja.