VIDEO Objavljena bizarna snimka Putina: Otkriveno tko je čovjek s kojim je pričao u hotelu

Ruski predsjednik Vladimir Putin snimljen je kako prijateljski razgovara s muškarcem u predvorju hotela tijekom planiranog sastanka s bivšom učiteljicom u Moskvi.

Putin (73) je djelovao ležerno s malom sigurnosnom pratnjom, što je očito trebalo opovrgnuti sumnje da su mjere osiguranja pojačane zbog straha od atentata.

Ruski čelnik, koji se nedavno suočio s optužbama da se sve rjeđe pojavljuje u javnosti, zaustavio se kako bi pitao čovjeka, koji je rekao da je iz Sočija, kakvo je vrijeme u gradu, gdje Putin ima vlastiti utvrđeni kompleks.

"Bilo je hladno kad smo otišli, a bilo je hladno i kad smo stigli ovdje", našalio se čovjek. Kratko su razgovarali dok su promatrači snimali, prije nego što se Putin vratio u svoj automobil sa svojom učiteljicom, piše Independent.

Iako je snimka prikazala Putina kao popularnog predsjednika koji se obraća svojim građanima, novinari su brzo identificirali muškarca iz susreta koji vjerojatno nije bio slučajan. Ruski neovisni istraživački medij Agencija identificirao je navodnog prolaznika kao Aleksandra Bazarnog, čovjeka koji, prema njihovim navodima, nije tek slučajni građanin iz Sočija.

The Kremlin filmed Putin greeting a "random passerby". Turns out, the man works for the firm managing Putin's villas and the property of Alina Kabaeva's mother (the gymnast reported as his partner).



Knowing Putin, even planted strangers don't shock anymore. pic.twitter.com/Wlqq3VboI2 — Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) May 12, 2026

Bazarnij je, piše Agencija, između 2010. i 2011. radio kao zaštitar u tvrtkama Gazstroy Bezopasnost iz Krasnodara i Svod International iz Moskve, koja je poslije preimenovana u Gazprom Polyana. Upravo se ta tvrtka dovodi u vezu s upravljanjem rezidencijama koje se povezuju s Putinom i njegovim najbližim krugom.

Svod International je, tvrdi Agencija, upravljao planinskom kolibom Achipse u blizini Krasne Poljane, koja je navodno Putinovo tajno skijalište, a službeno je u vlasništvu ruskog energetskog diva Gazproma.

Tvrtka je navodno upravljala i drugim luksuznim vikendicama u tom području, uključujući onu koja pripada Alini Kabajevoj, bivšoj olimpijskoj gimnastičarki za koju se tvrdi da je Putinova dugogodišnja partnerica.

Kremlj u svojoj izjavi nije identificirao navodnog prolaznika. U njoj se navodi da je Putin pozvao svoju bivšu učiteljicu Veru Gurevič na godišnju paradu na Crvenom trgu 9. svibnja, a zatim i da provede nekoliko dana u Moskvi uživajući u kulturnom programu.

Zanimljivo je da je Putin sam vozio automobil, a na susret s učiteljicom došao je i s velikim buketom cvijeća.

#WATCH : Russian President Vladimir Putin drove himself to a hotel in Moscow, quietly picked up his 89-year-old former schoolteacher, and escorted her to a private dinner at the Kremlin. pic.twitter.com/JOj6Cy5MKz — upuknews (@upuknews1) May 12, 2026

Putin se tjednima skrivao u bunkeru

Govoreći na moskovskoj paradi za Dan pobjede, koja je bila najmanja u posljednjih nekoliko godina Putin je obećao pobjedu u Ukrajini, prije nego što je rekao da misli da će rat uskoro završiti.

Prema državnim anketarima, rejting predsjednika pao je posljednjih mjeseci, ali je i dalje visok.

Zapadni mediji nedavno su izvijestili da je Putin proveo tjedne skriven u bunkerima zbog straha od pokušaja atentata ili ustanka.

Financial Times je ranije u svibnju izvijestio da je Rusija pojačala sigurnosne protokole za predsjednika, tvrdeći da Putin provodi više vremena u podzemnim bunkerima iz kojih dirigira ratom u Ukrajini te da se "sve više udaljava od civilnih poslova", pozivajući se na neimenovane izvore bliske Putinu i izvor "bliski europskim obavještajnim službama".

Ruski dužnosnici odbacili su izvješća kao besmislice.