FOTO Vojna parada u Moskvi nikad skromnija, Putin grmio na Crvenom trgu: "Unatoč njima, naši vojnici idu naprijed!"

Rusija u subotu održala najskromniju vojnu paradu za Dan pobjede u više godina zbog prijetnje od napada iz Ukrajine, gdje se pobjeda za snage Moskve pokazala nedostižnom u preko četiri godine najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, piše Reuters.

Povorkom 9. svibnja na Crvenom trgu Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim slavi pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom i odaje počast 27 milijuna poginulih sovjetskih građana, uključujući mnoge iz Ukrajine.

Parada koja se nekoć koristila kako bi se pokazala ruska vojna nadmoć, uključujući njene interkontinentalne balističke projektile sposobne nositi nuklearno oružje, ove godine neće sadržavati tenkove ni drugu vojnu opremu.

Putin održao govor, prikazani i vojnici s bojišta

Vojnici su ipak marširali pored Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi letjeli nad tornjevima Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin održao je govor prije nego što je položio cvijeće na grobu neznanog junaka.

"Općenito, sve je kao i inače osim demonstracije vojne opreme", kazao je novinarima pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov.

Obraćajući se okupljenima, Putin je započeo svoj govor obilježavanjem žrtava SSSR-ovih vojnika tijekom Drugog svjetskog rata.



"Veliki podvig generacije pobjednika inspirira vojnike koji danas provode ciljeve specijalne vojne operacije", rekao je, misleći na rat u Ukrajini.

"Suočavaju se s agresivnom silom koju naoružano podržava cijeli blok NATO-a. I unatoč tome, naši heroji idu naprijed", rekao je.



Ruski čelnik nastavio je slaviti građane Rusije, osvrćući se na doprinos radnika njezinim ratnim naporima, uključujući znanstvenike, izumitelje, vojne dopisnike, liječnike i učitelje.



"Bez obzira na to kako se vojna taktika mijenja, budućnost zemlje osiguravaju ljudi", rekao je.



Odmah nakon govora, topovi su ispaljivali prije nego što je glazbu zasvirao vojni limeni orkestar.



Iza Putina bio je bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko. Događaju su prisustvovali i predsjednik Laosa Thongloun Sisoulith i malezijski kralj, sultan Ibrahim.

U usporedbi s prošlogodišnjom paradom povodom 80. obljetnice, na kojoj su sudjelovali kineski predsjednik Xi Jinping i brazilski predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva, okupilo se znatno manje svjetskih čelnika.



Ruskim televizijskim gledateljima nakon Putinovog govora prikazan je i prijenos vojnika na prvim crtama bojišnice.

Trump želi "veliki produžetak" primirja

Nakon što su se Rusija i Ukrajina međusobno optuživale za kršenje jednostranih primirja koje su proglasile proteklih dana, američki predsjednik Donalda Trump je najavio trodnevni prekid vatre od subote do ponedjeljka koje su podržali Kremlj i Kijev. Također, dvije strane su pristale razmijeniti 1000 ratnih zarobljenika.

"Volio bih vidjeti da to stane. Rusija (protiv) Ukrajine, to je najgora stvar od Drugog svjetskog rata u pogledu (gubitka) života. Dvadeset pet tisuća mladih vojnika svakog mjeseca. To je ludo", rekao je Trump novinarima u Washingtonu.

Dodao je da bi "volio vidjeti velik produžetak" primirja.

Rusija, koja je napala Ukrajinu 2022., upozorila je da bi bilo kakav pokušaj Kijeva da poremeti subotnji događaj doveo do velikog raketnog napada na ukrajinski glavni grad. Moskva je stranim diplomatima rekla da bi trebali evakuirati svoje osoblje u Kijevu u slučaju takvog napada.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izdao ironičnu naredbu kojom "dopušta" rusku vojnu paradu 9. svibnja, rekavši da ukrajinsko oružje neće gađati Crveni trg, piše Reuters.

U Moskvi su na snazi mjere visoke sigurnosti. Fotografije Reutersa prikazuju naoružane vojnike na kamionetima te blokirane ceste oko središta glavnog grada koji zajedno s okolnom regijom ima oko 22 milijuna stanovnika.

'Kriza se produbljuje'

Nakon što je nacistička Njemačka napala Sovjetski Savez 1941., Crvena armija je naposljetku potisnula okupatorske snage sve do Berlina, gdje se njemački kancelar Adolf Hitler ubio, a crvena zastava sovjetske pobjede podignuta nad zgradom parlamenta u Berlinu u svibnju 1945.

Bezuvjetna predaja nacističke Njemačke je stupila na snagu minutu nakon 23 sata 8. svibnja 1945., što se u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Francuskoj slavi kao "Dan pobjede nad fašizmom". U Moskvi je već bio 9. svibnja, koji je postao sovjetski "Dan pobjede" u sukobu koji Rusi zovu Veliki domoljubni rat od 1941. do 1945.

No, prema Reutersu, ovogodišnja parada se odvija usred vala strepnji u Moskvi glede konačnog ishoda sukoba u Ukrajini.

U ratu su poginule stotine tisuća ljudi, razoreni su ogromni dijelovi Ukrajine te je oslabjelo tri bilijuna dolara vrijedno rusko gospodarstvo, a odnosi Moskve s Europom su gori nego u bilo kojem trenutku od hladnog rata.

"Kriza se i dalje postupno produbljuje, no bilo kakvi nagli pokreti mogu gospodarstvo (i ne samo gospodarstvo) poslati u brzo propadanje", rekao je na komunikacijskoj platformi Telegram zatvoreni proratni ruski nacionalist Igor Kirkin, koji je kritizirao Kremlj zbog načina na koji vodi rat.

Taj bivši časnik Savezne sigurnosne službe (FSB) upotrijebio je pomorsku analogiju kako bi rekao da ruske vođe više zabrinjava hoće li ih se izbaciti iz kabina nego hoće li doći do brodoloma.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je odbacio izvješća američkog CNN-a i drugih zapadnih medija da je Putinovo osiguranje pojačano zbog straha od puča ili atentata. Ruski dužnosnici su izvješća o mogućem državnom udaru odbacili kao besmislice.

Prije svega 21 godinu, Putin je sjedio na paradi u Moskvi pored američkog predsjednika Georgea W. Busha, francuskog Jacquesa Chiraca i kineskog Hua Jintaa.

Ove godine tamo su bili samo pojedini saveznici i partneri Rusije.